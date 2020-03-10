В Смоленской области бешеная волчица искусала 3-х человек





Происшествие имело место на территории деревни Вернебисово. Сначала животное атаковало женщину, которая направлялась домой с железнодорожной станции. Она смогла противостоять больному зверю, однако он успел покусать ей лицо. Жительница Смоленской области добралась до своего жилья и вызвала медиков. После этого волчица напала на 2-х членов семьи пострадавшей, когда они вышли встретить бригаду скорой помощи. Мужчины убили хищницу, однако получили рваные раны.По результатам подтвержденного анализа, животное страдало от бешенства. Сейчас все 3-е жителей находятся в больнице. Согласно имеющимся данным, в контакте с волчицей находился еще один человек, но он не пострадал. Тем не менее существует вероятность, что на него попала кровь или слюна представителя фауны. Теперь в деревне и ближних населенных пунктах специалисты проведут вакцинацию домашних питомцев.