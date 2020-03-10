В Китае Xiaomi в течение месяца будет бесплатно ремонтировать и обслуживать свою технику





Компания Xiaomi решила внести свою лепту в борьбу с коронавирусом. Представители предприятия по изготовлению крупной и мелкой бытовой техники, компьютеров, дронов, смарт-часов и прочих гаджетов предложили владельцам смартфонов услуги по бесплатной очистке и дезинфекции устройств. Кроме того, пользователи могут за символическую цену в 7 долларов сменить аккумулятор своего девайса на более современный.Целый месяц жители Китая, пользующиеся техникой от Xiaomi, смогут очищать свои смартфоны при помощи ультрафиолета, а также клеить на них особую водоотталкивающую пленку. Заменить же батарею на старом мобильном устройстве смогут только обладатели определенных моделей, ранее выпущенных в производство китайской компанией. Среди них Xiaomi Mi Max 3, Redmi 6, Redmi 6A, Xiaomi Mi Mix 2, Mix 3, Mix 2S, а также Xiaomi 8 и 9 серий.Также работники Xiaomi предлагают услуги по бесплатной чистке и ремонту кондиционеров, стиральных машин и телевизоров. Таким образом компания делает посильный вклад в борьбу с эпидемией, распростраяющейся в Китае, помогая уменьшить потенциальные риски заражения.