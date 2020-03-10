АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
AnTuTu назвал ТОП-10 недорогих смартфонов с лучшей производительностью в феврале 2020…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

В Китае Xiaomi в течение месяца будет бесплатно ремонтировать и обслуживать свою технику

Проживающие в Китае пользователи стиральных машин, смартфонов и прочей техники от Xiaomi получат от компании небольшой презент. В течение месяца работники предприятия будут бесплатно чистить, ремонтировать и обслуживать технику своего производства.
В Китае Xiaomi в течение месяца будет бесплатно ремонтировать и обслуживать свою технику

Компания Xiaomi решила внести свою лепту в борьбу с коронавирусом. Представители предприятия по изготовлению крупной и мелкой бытовой техники, компьютеров, дронов, смарт-часов и прочих гаджетов предложили владельцам смартфонов услуги по бесплатной очистке и дезинфекции устройств. Кроме того, пользователи могут за символическую цену в 7 долларов сменить аккумулятор своего девайса на более современный.

Целый месяц жители Китая, пользующиеся техникой от Xiaomi, смогут очищать свои смартфоны при помощи ультрафиолета, а также клеить на них особую водоотталкивающую пленку. Заменить же батарею на старом мобильном устройстве смогут только обладатели определенных моделей, ранее выпущенных в производство китайской компанией. Среди них Xiaomi Mi Max 3, Redmi 6, Redmi 6A, Xiaomi Mi Mix 2, Mix 3, Mix 2S, а также Xiaomi 8 и 9 серий.

Также работники Xiaomi предлагают услуги по бесплатной чистке и ремонту кондиционеров, стиральных машин и телевизоров. Таким образом компания делает посильный вклад в борьбу с эпидемией, распростраяющейся в Китае, помогая уменьшить потенциальные риски заражения.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:59

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Путин назвал слова Владимира Зеленского об Освенциме…
В полис ОСАГО разрешено вносить информацию по договору…
Звезда «Дом-2» Захар Саленко посчитал все деньги, которые потратил на «неблагодарную» Яну…
Дэниэл Рэдклифф признался в финансовой…
Участник «Дом-2» Роман Капаклы и его «любовница» Кристина Шейк прошли проверку на…
Мать Маши Малиновской смогла победить…
В Китае Xiaomi в течение месяца будет бесплатно ремонтировать и обслуживать свою…
«Чувствую себя Великим Гэтсби»: Максим Галкин показал свой гостиничный номер в…
Гипермаркетов в России может стать…
Ученые: Морских черепах привлекает опасный пластиковый…
Тамара Синявская рассказала о создании картины о Муслиме Магомаеве и отношениях с…
Microsoft собирается повысить доступность некоторых настроек…
Геймерский смартфон OPPO Find X2 Pro стал новым рекордсменом…
Ученые: Коронавирус заражает людей быстро и…
Звезда «Дом-2» Екатерина Колисниченко с мужем отмечает мини-день рождения…
Звезда «Дом-2» Саша Черно озвучила свой…
В возрасте 83-лет скончался звезда “Ликвидации” Владимир…
Xiaomi запустил спутник в открытый космос, оснащенный 108 Мп камерой Mi 10…
В Apple посоветовали клиентам дезинфицировать свои…
На автовыставке в Нью-Йорке дебютирует обновленный минивэн Honda…
С марта ставить новые авто на учет начнут…
«Навсегда»: Панин рассказал о желании переехать из…
Алиана Устиненко, экс-участница проекта «Дом-2»: Как сложилась жизнь девушки после…
Валерий Вайсберг: После обвала рынка нефти ипотеке грозит…
Тарзан раскрыл секреты своего счастливого брака в эфире «Вечернего…
В Сети появился фильм об Эрмитаже, снятый на iPhone 11 Pro…
Алена Водонаева назвала тех, кому выгодно падение…
Музыкальный фестиваль Coachella отменили из-за вспышки…
Просмотреть все новости