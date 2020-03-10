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Эксперты назвали пять сочетаний продуктов и медикаментов, опасных для жизни человека

Немногие люди знают о вреде продуктов, которые принято называть полезными и даже лечебными. Эксперты назвали пять сочетаний еды и медикаментов, опасных для жизни человека.
Эксперты назвали пять сочетаний продуктов и медикаментов, опасных для жизни человека

Первая комбинация, оказывающая негативное воздействие на организм – молоко и антибиотики. По словам врачей, лактоза препятствует усвоению лекарств, что нивелирует пользу медикаментозного курса. По аналогичной причине, но из-за биологически активных компонентов, не рекомендуется употреблять грейпфрут с препаратами для снижения уровня холестерина в крови.

Третьей запрещенной комбинацией является малина и жаропонижающие средства, например, ибупрофен. Мало кто знает, однако сладкая ягода негативно влияет на почки и действует в качестве мочегонного средства, что крайне нежелательно для больного с высокой температурой. Более того, данный продукт провоцирует возникновение гастрита и панкреатита, а также нарушает метаболический обмен ослабленного организма.

Закрывают рейтинг опасных сочетаний соя с гормональными препаратами и шпинат с лекарствами, разжижающие кровь. В первом случае продукт не просто снижает пользу от медикаментов, но и самостоятельно провоцирует повышение ТТГ, а во втором – повышается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, вплоть до ишемического приступа.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:39

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