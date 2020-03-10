АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
AnTuTu назвал ТОП-10 недорогих смартфонов с лучшей производительностью в феврале 2020…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

ОС Windows 10 получила обновленную версию регулятора громкости

Стало известно о том, что операционная система Windows 10 получила обновленную и современную версию регулятора громкости. Инсайдеры сообщают о том, что изменения коснулись операционной системы Build 19577.



Еще два года назад была утечка данных, согласно которой регулятор громкости, встроенный в ОС Windows 10, компания планировала переработать. Но, по неизвестным причинам, над этим разработчики не работали. Обновленный регулятор громкости появился только в начале 2020 года.

Текущий релиз предполагает, что бегунок в Groove Music, веб-браузерах и Spotify отображается в верхнем углу. Его видно в Windows 10 тогда, когда пользователь задействует мультимедийные кнопки. В планах у разработчиков отказаться от данной опции, а управление громкостью расположить в правом нижнем углу, в поле зрения области для уведомлений. Данный функционал сейчас доступен только с использованием мыши. В скором времени там же можно будет пользоваться элементами управления мультимедиа.

Сейчас пользователи вынуждены кликать по значку громкости, что позволит им получить возможность управления. Кроме этого, не функционируют мультимедийные кнопки. Разработчики должны будут исправить это до момента релиза, который, как предполагают инсайдеры, состоится уже этой осенью.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ОС Windows 10 получила обновленную версию регулятора…
«Сладкие розы»: Певица Валерия показала подарок на 8 марта от сына…
В отношениях Джигана и его супруги Оксаны Самойловой назревает…
«Так бы каждый день»: Надежда Михалкова поделилась редким фото с 6-летним…
Названо самое важное качество женского автомобиля по мнению…
Астрономы обнаружили в космосе самый яркий и удаленный…
По «Миру Юрского периода» могут снять игровой…
«Пойдет на пользу»: Данко поддержал идею об отмене «Евровидения» из-за…
Том Круз «запретил» шотландскому актеру сниматься в новых «Людях…
Дональд Трамп заявил о том, что Россия и Саудовская Аравия виновны в обвале американского фондового…
Тарзан станцевал приватный танец для поклонницы на глазах у Наташи…
Pornhub угодил в скандал из-за роликов с насильным принуждением к…
Агата Муцениеце намекнула поклонникам на свое психическое…
«Что-то ты не похожа на себя»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова озадачила Сеть фото без макияжа и без…
«Любишь папу угнетать»: Дочь Максима Галкина назвала отца…
«Сложно судить, кто виноват»: Звезда «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что брак Прилучного не раз балансировал над…
«Паразиты» опередили «Страсти Христовы» по кассовым сборам в…
Глава Минфина Антон Силуанов заверил в стабильности экономики в условиях падения нефтяных…
«А как же гигиена»: Вера Брежнева удивила поклонников питьем из туфли на 8…
Названы продукты, которые не стоит разогревать в…
Syrian_MC: Сирийский ЗРК «Бук-М2Э» сбил 20 турецких…
В США показали подлодку, которая способна атаковать без приказа…
Redmi Note 9 Pro получил рекордный аккумулятор и новый…
В Сирии замечен новейший российский бронеавтомобиль…
Заслуженная артистка Галина Киндинова попала в…
Звезда «Дом-2» Роман Макеев показал новое тату поверх имени Алены…
Иосиф Пригожин предрек массовую отмену концертов в…
Специалисты назвали смартфоны с мощным электромагнитным…
Просмотреть все новости