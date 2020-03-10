ОС Windows 10 получила обновленную версию регулятора громкости





Еще два года назад была утечка данных, согласно которой регулятор громкости, встроенный в ОС Windows 10, компания планировала переработать. Но, по неизвестным причинам, над этим разработчики не работали. Обновленный регулятор громкости появился только в начале 2020 года.Текущий релиз предполагает, что бегунок в Groove Music, веб-браузерах и Spotify отображается в верхнем углу. Его видно в Windows 10 тогда, когда пользователь задействует мультимедийные кнопки. В планах у разработчиков отказаться от данной опции, а управление громкостью расположить в правом нижнем углу, в поле зрения области для уведомлений. Данный функционал сейчас доступен только с использованием мыши. В скором времени там же можно будет пользоваться элементами управления мультимедиа.Сейчас пользователи вынуждены кликать по значку громкости, что позволит им получить возможность управления. Кроме этого, не функционируют мультимедийные кнопки. Разработчики должны будут исправить это до момента релиза, который, как предполагают инсайдеры, состоится уже этой осенью.