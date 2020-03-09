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В Сирии замечен новейший российский бронеавтомобиль «Линза»

На одном из опорных пунктов российских военных на территории Сирийской Арабской Республики был замечен новейших отечественный бронеавтомобиль «Линза». Такие данные приводит пресса со ссылкой на авторов Telegram-канала «Военный осведомитель».
В Сирии замечен новейший российский бронеавтомобиль «Линза»

Сообщается, что пункт, возле которого был замечен новейший образец техники российского производства, расположен примерно в 45 километрах от Раки. Эта территория на данный момент находится под контролем курдских «Демократических сил Сирии». Что касается самого автомобиля, то он был разработан на базе шасси, которое уже используется в качестве основы для бронеавтомобилей семейства «Тайфун». Санитарные броневики «Линза» имеют 2-местную кабину, в то время как в кабине основной модификации может разместиться 10 военнослужащих. Оставшееся место в новинке занимает специальный модуль, оборудованный для транспортировки раненных.

Впервые автомобиль перспективного семейства «Линза» был представлен еще в рамках форума «Армия» в 2018 году. А уже осенью 2019 года СМИ сообщали что Министерство обороны планирует решить вопрос о поставке данных образцов военной техники на службу в Вооруженные силы страны.

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Политика
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:35

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