В Сирии замечен новейший российский бронеавтомобиль «Линза»





Сообщается, что пункт, возле которого был замечен новейший образец техники российского производства, расположен примерно в 45 километрах от Раки. Эта территория на данный момент находится под контролем курдских «Демократических сил Сирии». Что касается самого автомобиля, то он был разработан на базе шасси, которое уже используется в качестве основы для бронеавтомобилей семейства «Тайфун». Санитарные броневики «Линза» имеют 2-местную кабину, в то время как в кабине основной модификации может разместиться 10 военнослужащих. Оставшееся место в новинке занимает специальный модуль, оборудованный для транспортировки раненных.Впервые автомобиль перспективного семейства «Линза» был представлен еще в рамках форума «Армия» в 2018 году. А уже осенью 2019 года СМИ сообщали что Министерство обороны планирует решить вопрос о поставке данных образцов военной техники на службу в Вооруженные силы страны.