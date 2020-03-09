В Москве подросток погиб при падении на машину из окна
В Москве из окна квартиры, расположенной на 16 этаже одного из жилых домов, выпал 15-летний школьник. Как сообщает телеканал «Рен-ТВ», от полученных в результате этого падения травм подросток погиб на месте происшествия.
Также сообщается, что юный житель столицы упал прямо на один из припаркованных под окнами дома автомобилей. Сейчас сотрудники московской полиции разбираются в обстоятельствах этого инцидента. По данным «Рен-ТВ», погибший школьник может быть сыном высокопоставленного сотрудника Генеральной прокуратуры, однако эти данные еще требуют подтверждения.
Кроме того, никакой информации о причинах и других обстоятельствах падения несовершеннолетнего юноши из окна московской высотки на данный момент не приводится.
Также сообщается, что юный житель столицы упал прямо на один из припаркованных под окнами дома автомобилей. Сейчас сотрудники московской полиции разбираются в обстоятельствах этого инцидента. По данным «Рен-ТВ», погибший школьник может быть сыном высокопоставленного сотрудника Генеральной прокуратуры, однако эти данные еще требуют подтверждения.
Кроме того, никакой информации о причинах и других обстоятельствах падения несовершеннолетнего юноши из окна московской высотки на данный момент не приводится.
Происшествия
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:36