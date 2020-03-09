В Москве подросток погиб при падении на машину из окна





Также сообщается, что юный житель столицы упал прямо на один из припаркованных под окнами дома автомобилей. Сейчас сотрудники московской полиции разбираются в обстоятельствах этого инцидента. По данным «Рен-ТВ», погибший школьник может быть сыном высокопоставленного сотрудника Генеральной прокуратуры, однако эти данные еще требуют подтверждения.Кроме того, никакой информации о причинах и других обстоятельствах падения несовершеннолетнего юноши из окна московской высотки на данный момент не приводится.