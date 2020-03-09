В Подмосковье 36 человек отправили на карантин из-за коронавируса
В Подмосковье местные власти установили личности всех граждан, которые контактировали с местной жительницей, у которой врачи после возвращения из Швейцарии выявили коронавирус нового типа COVID-19. Все 36 граждан в итоге были помещены под карантин.
Такие данные приводятся в публикации агентства «ТАСС» со ссылкой на пресс-центр Минздрава столичного региона. Сообщается, что пациентка с коронавирусом, а также ее родственники на данный момент находятся в изолированных боксах инфекционного отделения одного из медицинских учреждений Московской области. Врачи подчеркивают, что у женщины данное заболевание протекает в легкой форме. «Удалось установить круг контактных лиц на территории Подмосковья. В результате у 36 граждан взяты анализы для выявления коронавируса. По состоянию на данный момент все их анализы дают отрицательный результат», - утверждают в ведомстве.
Кроме того, отмечается, что несмотря на отрицательный результат анализов все, кто контактировал с пациенткой, были все же отправлены на карантин и находятся под тщательным медицинским наблюдением специалистов, поскольку вирус может проявить себя в любой момент.
Такие данные приводятся в публикации агентства «ТАСС» со ссылкой на пресс-центр Минздрава столичного региона. Сообщается, что пациентка с коронавирусом, а также ее родственники на данный момент находятся в изолированных боксах инфекционного отделения одного из медицинских учреждений Московской области. Врачи подчеркивают, что у женщины данное заболевание протекает в легкой форме. «Удалось установить круг контактных лиц на территории Подмосковья. В результате у 36 граждан взяты анализы для выявления коронавируса. По состоянию на данный момент все их анализы дают отрицательный результат», - утверждают в ведомстве.
Кроме того, отмечается, что несмотря на отрицательный результат анализов все, кто контактировал с пациенткой, были все же отправлены на карантин и находятся под тщательным медицинским наблюдением специалистов, поскольку вирус может проявить себя в любой момент.
Происшествия
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:48