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NASA: Подо льдом Антарктиды скрывается огромный астероидный кратер

В 2019 году ученым NASA удалось детально изучить сушу, скрываемую подо льдами Антарктиды. Оказалось, что там таится огромный астероидный кратер, история образования которого неизвестна.



Специалисты из США изучили впадину Денмена глубиной 3,5 километров, скрываемую под антарктическими ледниками. По одной из теорий, она образовалась в результате падения астероида. Ее размеры на километр превышают глубину известной впадины Бентли, которая возникла в коре планеты на месте тектонического разлома.

По словам ученых NASA, Антарктида известна тем, что притягивает разнокалиберные астероиды. Многие исследователи, представляющие разные страны мира, едут на континент за тем, чтобы найти метеориты. В Антарктиде 14 лет назад находили следы падения астероида. В результате образовался кратер Уилкса, считающийся самым крупным на Земле. Его диаметр около 500 километров, а ученые пока затрудняются ответить, какая была сила удара, оставившего эту огромную впадину. По всем признакам, что событие, произошедшее в Антарктиде много лет назад, носило планетарный масштаб.

Ранее стало известно о том, что в результате таяния ледников в Антарктиде ученые обнаружили гранитный остров. Сообщается, что размером находка с Виндзорский замок. Ученые назвали остров Сиф, в честь богини плодородия и семьи.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:06

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