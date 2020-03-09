NASA: Подо льдом Антарктиды скрывается огромный астероидный кратер





Специалисты из США изучили впадину Денмена глубиной 3,5 километров, скрываемую под антарктическими ледниками. По одной из теорий, она образовалась в результате падения астероида. Ее размеры на километр превышают глубину известной впадины Бентли, которая возникла в коре планеты на месте тектонического разлома.По словам ученых NASA, Антарктида известна тем, что притягивает разнокалиберные астероиды. Многие исследователи, представляющие разные страны мира, едут на континент за тем, чтобы найти метеориты. В Антарктиде 14 лет назад находили следы падения астероида. В результате образовался кратер Уилкса, считающийся самым крупным на Земле. Его диаметр около 500 километров, а ученые пока затрудняются ответить, какая была сила удара, оставившего эту огромную впадину. По всем признакам, что событие, произошедшее в Антарктиде много лет назад, носило планетарный масштаб.Ранее стало известно о том, что в результате таяния ледников в Антарктиде ученые обнаружили гранитный остров. Сообщается, что размером находка с Виндзорский замок. Ученые назвали остров Сиф, в честь богини плодородия и семьи.