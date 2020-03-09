Актер, сыгравший зомби в «Ходячих мертвецах» искусал женщину
В Великобритании полицейские арестовали американского актера Майкла Манди, который исполнял роль зомби в популярном сериале «Ходячие мертвецы». Мужчина, как оказалось, был задержан стражами порядка за нападение на женщину во время конвенции фанатов фильмов ужасов в Великобритании. Как сообщает пресса, задержанный искусал пострадавшую.
Отмечает, что перед тем, как вцепиться зубами в спину и руки жертвы, 52-летний американский артист ударил ее по лицу. Как утверждает сама пострадавшая, мужчина казался ей весьма обаятельным, поэтому она завела с ним общение еще нескольк лет тому назад, но в последствии он становился все грубее в отношении нее. «Он нанес мне удар по лицу, потом принялся кусать за спину и руки, а после вообще пнул», - пожаловалась пострадавшая.
Примечательно, что это не первый похожий случай в биографии оскандалившегося актера. Так, еще в 2018 году Майкл Манди совершил нападение на женщину в номере одной из немецких гостиниц, после чего суд выписал ему запрет на нахождение рядом с ней.
Отмечает, что перед тем, как вцепиться зубами в спину и руки жертвы, 52-летний американский артист ударил ее по лицу. Как утверждает сама пострадавшая, мужчина казался ей весьма обаятельным, поэтому она завела с ним общение еще нескольк лет тому назад, но в последствии он становился все грубее в отношении нее. «Он нанес мне удар по лицу, потом принялся кусать за спину и руки, а после вообще пнул», - пожаловалась пострадавшая.
Примечательно, что это не первый похожий случай в биографии оскандалившегося актера. Так, еще в 2018 году Майкл Манди совершил нападение на женщину в номере одной из немецких гостиниц, после чего суд выписал ему запрет на нахождение рядом с ней.
Происшествия
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:37