CoinMarketCap: Стоимость биткоина упала на 10%



Finex has been unloading like a gatling gun today.



Non stop 100k market sells since the daily open. This screenshot is just of the past 5 mins. $BTC pic.twitter.com/6pKkTD0b9o — Hsaka (@HsakaTrades) March 8, 2020

На момент 9-го марта 2020 года, согласно информации на сайте CoinMarketCap стоимость ВТС составляет 7930,39 долларов США, что свидетельствует о значительном упадке в сравнении с показателем в 9000 долларов 7-го марта. Кроме того, совокупная капитализация криптовалюты снизилась до рекордных 236-ти миллиардов. Американский аналитик Кевин Свенсон убежден, что отрицательная динамика спровоцирована целым рядом факторов, включая не ликвидность в странах Европы и снижение цен на нефть более чем на 30%.Как известно, на фоне несостоявшейся сделки с экспортерами The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEK), курс рубля снизился до 70,5 долларов США. Эксперты Кевин Свенсон и Дови Ван предположили, что к сложившейся ситуации причастны организаторы криптовалютной финансовой пирамиды из мошеннической группировки PlusToken.Подобный упадок наблюдался летом 2019 года, до того момента, как китайская полиция раскрыла незаконные махинации в системе денежного оборота.