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Курс валют на 07.03.2020

CoinMarketCap: Стоимость биткоина упала на 10%

Портал CoinMarketCap сообщил, что стоимость биткоина упала на 10%. По словам аналитика Кевина Свенсона, в общей сложности за последние двое суток криптовалюта подешевела на 20% из-за совокупности факторов, включая снижение цен на нефть.
CoinMarketCap: Стоимость биткоина упала на 10%

На момент 9-го марта 2020 года, согласно информации на сайте CoinMarketCap стоимость ВТС составляет 7930,39 долларов США, что свидетельствует о значительном упадке в сравнении с показателем в 9000 долларов 7-го марта. Кроме того, совокупная капитализация криптовалюты снизилась до рекордных 236-ти миллиардов. Американский аналитик Кевин Свенсон убежден, что отрицательная динамика спровоцирована целым рядом факторов, включая не ликвидность в странах Европы и снижение цен на нефть более чем на 30%.

Как известно, на фоне несостоявшейся сделки с экспортерами The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEK), курс рубля снизился до 70,5 долларов США. Эксперты Кевин Свенсон и Дови Ван предположили, что к сложившейся ситуации причастны организаторы криптовалютной финансовой пирамиды из мошеннической группировки PlusToken.

Подобный упадок наблюдался летом 2019 года, до того момента, как китайская полиция раскрыла незаконные махинации в системе денежного оборота.

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Экономика
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:47

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