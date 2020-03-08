Минобороны России показало подводный лазерный «пистолет» в действии
Безопасный, легкий, не имеющий аналогов и не требующий от водолаза никаких специальных навыков – все это можно сказать о новой разработке НИИ Спасания и подводных технологий Военно-морского флота. Первые кадры с работой подводного лазерного «пистолета» для резки металла в действии опубликовал телеканал Минобороны России.
Сообщается, что устройство для подводной резки внешне действительно напоминает пистолет и способно резать металл толщиной до 60 миллиметров с высокой скоростью – порядка 10 миллиметров в секунду. Преимущество этого резчика состоит в том, что водолазу не нужно отвлекаться от работы, как это происходило с аппаратами экзотермической резки, требующими регулярной замены электродов. Кроме того, новинка существенно безопасней, а обращаться с ней сможет даже человек, не имеющий специальных навыков. Разработчик утверждает, что данный аппарат будет весьма полезным при проведении аварийных и спасательных работ, при ремонте подводных коммуникаций и выполнения других задач.
«Это универсальный инструмент со значительно меньшим расходом газа, чем в любых других аналогичных устройствах. А его легкость позволит активно использовать его даже в роботизированных платформах», - утверждают создатели данной техники.
Сообщается, что устройство для подводной резки внешне действительно напоминает пистолет и способно резать металл толщиной до 60 миллиметров с высокой скоростью – порядка 10 миллиметров в секунду. Преимущество этого резчика состоит в том, что водолазу не нужно отвлекаться от работы, как это происходило с аппаратами экзотермической резки, требующими регулярной замены электродов. Кроме того, новинка существенно безопасней, а обращаться с ней сможет даже человек, не имеющий специальных навыков. Разработчик утверждает, что данный аппарат будет весьма полезным при проведении аварийных и спасательных работ, при ремонте подводных коммуникаций и выполнения других задач.
«Это универсальный инструмент со значительно меньшим расходом газа, чем в любых других аналогичных устройствах. А его легкость позволит активно использовать его даже в роботизированных платформах», - утверждают создатели данной техники.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:38