Житель Омска погиб после падения с большой высоты





Как сообщают местные жители Омска, погибший выпал с балкона после того, как провисел на нем некоторое время. Очевидцы впоследствии распространили снимки с места происшествия, но не вызвали сотрудников правоохранительных органов сразу после инцидента. Как сообщает одна из комментаторов в соцсети "ВКонтакте", где было опубликовано сообщение о трагедии, "большинство горожан проходило мимо тела и просто фотографировало его".Одна из соседок погибшего также проинформировала, что покойный, предположительно, страдал от алкоголизма и неоднократно был замечен в нетрезвом виде на балконе. В пресс-службе омской полиции подтвердили, что инцидент был зафиксирован. Теперь на месте события работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего.