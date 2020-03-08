В Санкт-Петербурге в одной из квартир обнаружили тело 17-летнего школьника
Пенсионерка обратилась в полицию Петербурга после того, как обнаружила у себя дома тело погибшего внука. 17-летний школьник скончался еще 1 марта в квартире, но об этом стало известно только сейчас.
Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга сообщают, что 17-летний школьник умер в одной из квартир Кронштадта. Его тело было найдено собственной бабушкой, которая вызвала на место происшествия скорую помощь. Бригада медиков пыталась реанимировать мальчика, однако спасти жизнь в конечном итоге не удалось. Причину смерти родные пока не разглашали, ведь о его гибели стало известно только сейчас, хотя она произошла еще 1 марта.
Стоит отметить, что подросток рос в благополучной семье и не стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. На данный момент оперативно-следственная группа устанавливает обстоятельства инцидента и проводит проверку по этому делу. Многочисленные приятели и одноклассники скончавшегося скорбят по поводу трагедии и выражают свои соболезнования родителям. По словам близких, он должен был закончить школу в этом году.
Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга сообщают, что 17-летний школьник умер в одной из квартир Кронштадта. Его тело было найдено собственной бабушкой, которая вызвала на место происшествия скорую помощь. Бригада медиков пыталась реанимировать мальчика, однако спасти жизнь в конечном итоге не удалось. Причину смерти родные пока не разглашали, ведь о его гибели стало известно только сейчас, хотя она произошла еще 1 марта.
Стоит отметить, что подросток рос в благополучной семье и не стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. На данный момент оперативно-следственная группа устанавливает обстоятельства инцидента и проводит проверку по этому делу. Многочисленные приятели и одноклассники скончавшегося скорбят по поводу трагедии и выражают свои соболезнования родителям. По словам близких, он должен был закончить школу в этом году.
Происшествия
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:24