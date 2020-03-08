Мейталь Дохан решила бросить Аль Пачино из-за большой разницы в возрасте





Причину расставания с Аль Пачино прессе назвала сама артистка, заявив, что причиной разрыва стала 39-летняя разница в возрасте. В недавнем интервью актриса призналась, что она очень старалась не принимать этот факт во внимание, однако в итоге поняла, что ее партнер уже старик. Кроме того, Дохан утверждает, что ее бывший возлюбленный оказался довольно жадным мужчиной и за два года их романа всего однажды преподнес ей в подарок букет цветов. Примечательно, что сам Аль Пачино, несмотря на почтенный возраст, ни разу в жизни не был женат. Более того, артист всегда предпочитает выбирать себе в спутницы девушек, которые значительно моложе его, однако ни одни такие отношения у него еще не сложились успешно.Впрочем, у актера есть дочь Джулия Мария, которую ему родила преподавательница актерского мастерства Джен Террант. Как рассказывал ранее журналистам сам Аль Пачино, он вырос в довольно сложных условиях, поскольку им занималась исключительно мать, а отец практически не уделял сыну внимание.