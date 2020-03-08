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Мейталь Дохан решила бросить Аль Пачино из-за большой разницы в возрасте

Не так давно стало известно о расставании легендарного голливудского актера Аль Пачино с его избранницей актрисой Мейталь Дохан. Теперь же сообщается, что причиной разрыва отношений стала большая разница в возрасте.
Мейталь Дохан решила бросить Аль Пачино из-за большой разницы в возрасте

Причину расставания с Аль Пачино прессе назвала сама артистка, заявив, что причиной разрыва стала 39-летняя разница в возрасте. В недавнем интервью актриса призналась, что она очень старалась не принимать этот факт во внимание, однако в итоге поняла, что ее партнер уже старик. Кроме того, Дохан утверждает, что ее бывший возлюбленный оказался довольно жадным мужчиной и за два года их романа всего однажды преподнес ей в подарок букет цветов. Примечательно, что сам Аль Пачино, несмотря на почтенный возраст, ни разу в жизни не был женат. Более того, артист всегда предпочитает выбирать себе в спутницы девушек, которые значительно моложе его, однако ни одни такие отношения у него еще не сложились успешно.

Впрочем, у актера есть дочь Джулия Мария, которую ему родила преподавательница актерского мастерства Джен Террант. Как рассказывал ранее журналистам сам Аль Пачино, он вырос в довольно сложных условиях, поскольку им занималась исключительно мать, а отец практически не уделял сыну внимание.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:11

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