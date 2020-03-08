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Ученые: Низкое давление повышает риск смертности

Специалисты из Великобритании сумели обнаружить взаимосвязь между пониженным давлением и повышенным риском смертности. Их вывод основан на масштабном анализе проблем с кровяным давлением, в рамках которого было проведено тщательное исследование с привлечением почти полумиллиона медицинских карт граждан Великобритании.
Ученые: Низкое давление повышает риск смертности

На проведение этого исследования ученые решились после того, как в некоторых странах были изменены рекомендации относительно давления, дабы мотивировать медиков принимать меры по снижению данного показателя в попытках повысить результаты лечения. Авторы исследования, в свою очередь, считают, что в этих рекомендациях содержится проблема, которая заключается в том, что прежние исследования не принимают во внимание тот факт, каким именно образом пониженное давление может отражаться на состоянии здоровья пожилых пациентов. В ходе своей научной работы они выяснили, что люди в пожилом возрасте с низким давлением (не более 130 на 80) сталкиваются с более высоким риском смертности при последующем наблюдении в сравнении с теми, чье давление находилось в пределах нормы. Особенно это актуально для людей с ослабленным организмом, риск смертности которых в таких случаях повышается на 62%.

При этом, подчеркивают авторы исследования, повышенное давление, несмотря на то, что оно существенно увеличивает риски развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, почти никак не связано с высокой смертностью у пожилых людей. Это открытие, считают ученые, может заложить основы для более детального изучения проблемы и очередного пересмотра медицинских рекомендаций по давлению.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:35

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