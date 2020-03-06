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Эксперты назвали пять худших подарков для женщин на 8 марта

Эксперты назвали пять худших подарков для женщин на 8 марта. Они провели социальный опрос, в результате которого выяснили, что «стандартные» презенты и знаки внимания вовсе не приятны для представительниц прекрасного пола.
Эксперты назвали пять худших подарков для женщин на 8 марта

Первое место в анти-рейтинге заняли цветы. На самом деле в них нет ничего плохого, но «одинокая роза» или «тройка весенних тюльпанов» вовсе не порадуют женщину, а скорее ее расстроят. Эксперты выяснили, что девушки очень любят, когда мужчины дарят большие букеты или современные флористические композиции в коробках, которые могут простоять более нескольких недель.

Кроме того, не стоит дарить сладости, так как девушки любого возраста всегда переживают из-за своего веса и боятся набрать лишние килограммы. Также средства по уходу за кожей, парфюмерия и косметика не подходят в качестве сюрприза на 8 марта. Лучше подарить сертификат в салон или специализированный магазин, чтобы любимая женщина имела возможность сама выбрать то, что захочет.

Закрывает ТОП-5 бытовая техника и кухонная утварь. Все что напоминает о доме, уборке и готовке – не лучший вариант для подарка. Каждая девушка хочет хотя бы на один день забыть о домашних хлопотах, потому мужчинам стоит позаботиться о романтике на 8 марта и не делать необдуманных сюрпризов.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 21:15

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