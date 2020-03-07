Похмелье уничтожает раковые клетки
Учёные из Дьюкского университета обнаружили новый метод лечения онкологических заболеваний. Как выяснилось, раковые клетки можно уничтожить с помощью похмелья.
Удалось установить, что обезвоживание, которое наступает вследствие похмелья, способно очень эффективно убивать раковые клетки. Кроме того, американские учёные стали авторами препарата на основе данного способа лечения. Он представляет собой гель с высоким содержанием этанола. Средство нужно вводить в месте высокой концентрации онкологических образований. В результате таких прививок недуг вскоре исчезает.
Эксперты отметили, что для уничтожения определённых типов опухолей достаточно лишь одной инъекции. По их словам, подобный метод может использоваться в лечении некоторых видов рака молочной железы и предраковых поражений шейки матки.
Удалось установить, что обезвоживание, которое наступает вследствие похмелья, способно очень эффективно убивать раковые клетки. Кроме того, американские учёные стали авторами препарата на основе данного способа лечения. Он представляет собой гель с высоким содержанием этанола. Средство нужно вводить в месте высокой концентрации онкологических образований. В результате таких прививок недуг вскоре исчезает.
Эксперты отметили, что для уничтожения определённых типов опухолей достаточно лишь одной инъекции. По их словам, подобный метод может использоваться в лечении некоторых видов рака молочной железы и предраковых поражений шейки матки.
Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 05:09