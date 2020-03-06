Медики рассказали, как избежать проблем со сном после 40 лет





С возрастом у многих людей изменяется гормональный фон и возникают проблемы со здоровьем. Это может быть связано также с качеством сна ночью. Согласно сведениям сотрудников Национального фонда сна, после 40 лет человек должен отдыхать сколько же, как и в подростковом возрасте. Если этого не происходит, то организм испытывает серьезный стресс, что может привести к частым головным болям, выпадению волос и ожирению.Медики советуют для улучшения качества сна использовать аромат лаванды и снимать напряжение с помощью валерианы. Для того, чтобы улучшить кровообращение в ногах после 40 лет советуют спать в носках. При этом, температура в комнате должна быть в пределах 15-19 градусов. Если ночью беспокоят приступы тревожности, то поможет сон под тяжелым одеялом. Летом медики советуют спать обнаженными, так как тело получает возможность свободно дышать. Это способствует укреплению иммунитета и нормализации гормонального фона.Кроме этого, особое внимание после 40 лет следует уделять пробуждению. В качестве мелодии будильника медики советуют выбрать пение птиц или тихую композицию. Но сразу с постели вставать не нужно, полезно выполнить комплекс растягивающих движений.