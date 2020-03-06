Медики рассказали, как избежать проблем со сном после 40 лет
По словам зарубежных ученых, для того, чтобы избежать проблем со сном после 40 лет, необходимо выполнять некоторые рекомендации. Например, чтобы хорошо спать, в вечернее время следует отказаться от использования мобильных телефонов, так как синий свет влияет на выработку мелатонина.
С возрастом у многих людей изменяется гормональный фон и возникают проблемы со здоровьем. Это может быть связано также с качеством сна ночью. Согласно сведениям сотрудников Национального фонда сна, после 40 лет человек должен отдыхать сколько же, как и в подростковом возрасте. Если этого не происходит, то организм испытывает серьезный стресс, что может привести к частым головным болям, выпадению волос и ожирению.
Медики советуют для улучшения качества сна использовать аромат лаванды и снимать напряжение с помощью валерианы. Для того, чтобы улучшить кровообращение в ногах после 40 лет советуют спать в носках. При этом, температура в комнате должна быть в пределах 15-19 градусов. Если ночью беспокоят приступы тревожности, то поможет сон под тяжелым одеялом. Летом медики советуют спать обнаженными, так как тело получает возможность свободно дышать. Это способствует укреплению иммунитета и нормализации гормонального фона.
Кроме этого, особое внимание после 40 лет следует уделять пробуждению. В качестве мелодии будильника медики советуют выбрать пение птиц или тихую композицию. Но сразу с постели вставать не нужно, полезно выполнить комплекс растягивающих движений.
С возрастом у многих людей изменяется гормональный фон и возникают проблемы со здоровьем. Это может быть связано также с качеством сна ночью. Согласно сведениям сотрудников Национального фонда сна, после 40 лет человек должен отдыхать сколько же, как и в подростковом возрасте. Если этого не происходит, то организм испытывает серьезный стресс, что может привести к частым головным болям, выпадению волос и ожирению.
Медики советуют для улучшения качества сна использовать аромат лаванды и снимать напряжение с помощью валерианы. Для того, чтобы улучшить кровообращение в ногах после 40 лет советуют спать в носках. При этом, температура в комнате должна быть в пределах 15-19 градусов. Если ночью беспокоят приступы тревожности, то поможет сон под тяжелым одеялом. Летом медики советуют спать обнаженными, так как тело получает возможность свободно дышать. Это способствует укреплению иммунитета и нормализации гормонального фона.
Кроме этого, особое внимание после 40 лет следует уделять пробуждению. В качестве мелодии будильника медики советуют выбрать пение птиц или тихую композицию. Но сразу с постели вставать не нужно, полезно выполнить комплекс растягивающих движений.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:42