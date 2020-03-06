АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra от…
EUR 73.68 USD 66.19
Курс валют на 06.03.2020

Медики рассказали, как избежать проблем со сном после 40 лет

По словам зарубежных ученых, для того, чтобы избежать проблем со сном после 40 лет, необходимо выполнять некоторые рекомендации. Например, чтобы хорошо спать, в вечернее время следует отказаться от использования мобильных телефонов, так как синий свет влияет на выработку мелатонина.
Медики рассказали, как избежать проблем со сном после 40 лет

С возрастом у многих людей изменяется гормональный фон и возникают проблемы со здоровьем. Это может быть связано также с качеством сна ночью. Согласно сведениям сотрудников Национального фонда сна, после 40 лет человек должен отдыхать сколько же, как и в подростковом возрасте. Если этого не происходит, то организм испытывает серьезный стресс, что может привести к частым головным болям, выпадению волос и ожирению.

Медики советуют для улучшения качества сна использовать аромат лаванды и снимать напряжение с помощью валерианы. Для того, чтобы улучшить кровообращение в ногах после 40 лет советуют спать в носках. При этом, температура в комнате должна быть в пределах 15-19 градусов. Если ночью беспокоят приступы тревожности, то поможет сон под тяжелым одеялом. Летом медики советуют спать обнаженными, так как тело получает возможность свободно дышать. Это способствует укреплению иммунитета и нормализации гормонального фона.

Кроме этого, особое внимание после 40 лет следует уделять пробуждению. В качестве мелодии будильника медики советуют выбрать пение птиц или тихую композицию. Но сразу с постели вставать не нужно, полезно выполнить комплекс растягивающих движений.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Hyundai анонсировала обновленную версию Creta для…
«Евровидение-2020» оказалось под угрозой из-за…
Медики рассказали, как избежать проблем со сном после 40…
В Сети появилась жестокая секс-сцена из сериала"Триггер" с Масловой и…
Юрий Лоза призвал СМИ перестать распространять слухи и молиться за здоровье Анастасии…
Владимир Путин поручил упростить оформление маткапитала и сократить сроки его…
«Прекрасные дети прекрасных родителей»: В Сети восхитились красотой двойняшек Александра…
Одиночество усиливает воспалительные процессы в…
Глава Пентагона Марк Эспер призвал Россию «изменить свое недостойное…
Елена Подкаминская не может привыкнуть к статусу многодетной…
Доктор Александр Мясников озвучил необходимое количество калорий в…
Дмитрий Шепелев отметил свое внешнее сходство с Джастином…
NASA опубликовало снимок «дьявольских рогов» во время восхода Солнца в Персидском…
Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы в…
Эксперты сравнили смартфоны Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra от…
Genesis рассекретил дизайн нового…
«Копия мама»: Иван Охлобыстин поздравил своего старшего сына Василия с…
Дарина Эрвин показала развратное фото с Александром…
В Сети появилось видео полета Ми-24 на предельно малой…
Российские ученые разработали не позволяющую уснуть за рулем…
В Омске 5-летняя девочка подверглась насилию со стороны фотографа в детском…
Названы главные преимущества флагмана Oppo Find…
Актриса Регина Мянник опровергла слухи о тяжелой болезни Николая…
Юрий Шатунов уличил Разина в исполнении песен «Ласкового мая» под…
Экспертное мнение: Женщины-начальники старше сорока лет умнее…
Медики рассказали о способах защиты от коронавируса во время…
В МТС стартовали продажи умного браслета Honor Band…
Из классической версии MINI сделали Lotus из фильма о Джеймсе…
Просмотреть все новости