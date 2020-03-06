В Омске 5-летняя девочка подверглась насилию со стороны фотографа в детском саду





Согласно предварительной информации, в детский сад был приглашен 41-летний фотограф, который обвиняется в действиях сексуального характера по отношению к малолетнему ребенку. По словам 5-летней девочки, подозреваемый трогал ее нижнее белье. На данный момент мужчина был задержан сотрудниками полиции и доставлен в полицейский участок. По словам пресс-службы, следственный комитет проводит проверку для выяснения и подтверждения всех обстоятельств.Руководство омского детского сада отказалось комментировать инцидент. Все родители и их дети были опрошены, однако факт насилия по отношению к девочке все еще остался неподтвержденным. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что при необходимости все воспитатели и предположительно причастные взрослые пройдут проверку на детекторе лжи, по результатам которой будет принято процессуальное решение, предусмотренное УК РФ.