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На Камчатке женщина утопила своих детей из-за депрессии

Пресс-служба следственного комитета РФ сообщила, что жительница Вилючинска, утопившая своих детей, страдала от депрессии и невротического расстройства. На данный момент уголовное дело, открытое в сентябре 2019 года, закрыто.
На Камчатке женщина утопила своих детей из-за депрессии

Осенью прошлого года в городе Вилючинске 27-летняя женщина решила свести счеты с жизнью. По ее словам, она не хотела, чтобы ее 5-летний сын и 1,5-месячная дочь «испытали все трудности жизни» без матери, потому решила их убить. Жительница Камчатского края пришла на побережье Авачинского залива, привязала детей к себе и удерживала их под водой, пока они не перестали сопротивляться и скончались.

По словам очевидцев, они первые заметили случившееся и вызвали правоохранительные органы. В свою очередь, сотрудники полиции вытащили 27-летнюю женщину, которая осталась живой и не успела утонуть. Следственный комитет в тот же день открыл уголовное дело по статье умышленного убийства малолетних лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

После длительного расследования, сотрудникам СК удалось узнать, что на фоне трудностей в жизни у обвиняемой развилось невротическое расстройство и кратковременная депрессия. В то же время установленные диагнозы не лишали ее способности оценить фактические последствия своих действий.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:53

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