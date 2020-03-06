На Камчатке женщина утопила своих детей из-за депрессии





Осенью прошлого года в городе Вилючинске 27-летняя женщина решила свести счеты с жизнью. По ее словам, она не хотела, чтобы ее 5-летний сын и 1,5-месячная дочь «испытали все трудности жизни» без матери, потому решила их убить. Жительница Камчатского края пришла на побережье Авачинского залива, привязала детей к себе и удерживала их под водой, пока они не перестали сопротивляться и скончались.По словам очевидцев, они первые заметили случившееся и вызвали правоохранительные органы. В свою очередь, сотрудники полиции вытащили 27-летнюю женщину, которая осталась живой и не успела утонуть. Следственный комитет в тот же день открыл уголовное дело по статье умышленного убийства малолетних лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).После длительного расследования, сотрудникам СК удалось узнать, что на фоне трудностей в жизни у обвиняемой развилось невротическое расстройство и кратковременная депрессия. В то же время установленные диагнозы не лишали ее способности оценить фактические последствия своих действий.