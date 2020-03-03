В Турции вор испугался собственного отражения в зеркале и скрылся бегством
Вор сумел проникнуть в помещение тира в турецкой Анталии. Однако уже спустя несколько секунд злоумышленнику пришлось уносить ноги, поскольку его сильно напугало собственное отражение в зеркале. Этот забавный инцидент был снят на установленные в помещении камеры наблюдения.
На опубликованной в Сети видеозаписи можно увидеть, как мужчина в темной толстовке с капюшоном пролезает через разбитое окно в помещение. После этого он проходит в большую комнату, одна из стен которой полностью покрыта крупным зеркалом. Увидев свое отражение на стене, мужчина испугался и принялся бежать обратно в сторону окна, а выбираясь наружу он даже оглянулся, чтобы убедиться, что за ним нет погони.
Запись, сделанная наружными камерами наблюдения показывает, что перепуганный вор убегает вместе с подельником, одетым так же, как и он. При этом оба они оборачиваются во время бегства, в очередной раз проверяя, не преследует ли их кто-нибудь.
На опубликованной в Сети видеозаписи можно увидеть, как мужчина в темной толстовке с капюшоном пролезает через разбитое окно в помещение. После этого он проходит в большую комнату, одна из стен которой полностью покрыта крупным зеркалом. Увидев свое отражение на стене, мужчина испугался и принялся бежать обратно в сторону окна, а выбираясь наружу он даже оглянулся, чтобы убедиться, что за ним нет погони.
Запись, сделанная наружными камерами наблюдения показывает, что перепуганный вор убегает вместе с подельником, одетым так же, как и он. При этом оба они оборачиваются во время бегства, в очередной раз проверяя, не преследует ли их кто-нибудь.
Происшествия
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:09