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В Турции вор испугался собственного отражения в зеркале и скрылся бегством

Вор сумел проникнуть в помещение тира в турецкой Анталии. Однако уже спустя несколько секунд злоумышленнику пришлось уносить ноги, поскольку его сильно напугало собственное отражение в зеркале. Этот забавный инцидент был снят на установленные в помещении камеры наблюдения.
В Турции вор испугался собственного отражения в зеркале и скрылся бегством

На опубликованной в Сети видеозаписи можно увидеть, как мужчина в темной толстовке с капюшоном пролезает через разбитое окно в помещение. После этого он проходит в большую комнату, одна из стен которой полностью покрыта крупным зеркалом. Увидев свое отражение на стене, мужчина испугался и принялся бежать обратно в сторону окна, а выбираясь наружу он даже оглянулся, чтобы убедиться, что за ним нет погони.

Запись, сделанная наружными камерами наблюдения показывает, что перепуганный вор убегает вместе с подельником, одетым так же, как и он. При этом оба они оборачиваются во время бегства, в очередной раз проверяя, не преследует ли их кто-нибудь.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:09

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