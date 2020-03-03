Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных марок автомобилей в РФ





Лидирующие по позиции удерживает автобренд LADA. В России доля этих авто составляет более 31% от общего количества легковых машин (13,9 миллионов единиц). На долю японского производителя Toyota пришлось 8,8% (3,9 миллионов авто в РФ). Замкнули тройку лидеров модели бренда Hyundai, доля которых составила 5% (2,2 миллионов единиц).Следующие позиции достались KIA и Nissan, у которых практически идентичный автопарк (доля примерно 4,8%). Также в ТОП-10 самых популярных автомарок в России были включены Renault, Mitsubishi, Chevrolet, Volkswagen и Ford.