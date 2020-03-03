Все дело в ДНК: Ученые назвали самую больную нацию на планете





Специалисты взялись за изучение генетической истории финнов, пытаясь таким образом выявить участки нитей ДНК, которые приводят к возникновению самых разнообразных болезней. Во время исследования было зафиксировано не менее 26 опасных видов ДНК, которые связаны с нарушением обмена веществ и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 19 из них встречаются только у жителей Финляндии и возникают у финнов в два десятка раз чаще, чем у представителей любых других наций. Эти нарушения могут приводит к развитию ожирения, появлению сахарного диабета и сложным заболеваниям сердца. По словам ученых, финны являются уникальным, в какой-то степени изолированным и генетически схожим народом. Более того, за историю существования этой нации она неоднократно сокращалась из-за природных катаклизмов, что делало ее еще более однородной. Вот почему ДНК финнов оказалось таким схожим, а также привело к возникновению целого комплекса наследственных патологий, названные впоследствии «финскими наследственными болезнями».Такие болезни, утверждают специалисты, встречаются во всех странах мира, однако именно в Финляндии их диагностируют значительно чаще, поскольку их причиной становятся одним и те же генные мутации.