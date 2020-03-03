Ученые: Продолжительность беременности меняет ДНК ребенка

«Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, как эти ДНК-изменения могут влиять на развитие органов младенца», - утверждает один из авторов исследования – доктор Симон Мерид из Каролинского института.





Для проведения этого исследования специалисты воспользовались данные более чем шести тысяч новорожденных младенцев. Как выяснилось, каждая новая неделя беременности сопровождается изменением в метилировании ДНК, которые обнаруживаются в пуповинной крови.А вот его коллега, профессор Эрика Мелена, отмечает, что теперь у ученых появилась возможность установить, могут ли эти изменения быть связаны с возникновением в будущем определенных проблем со здоровьем, прежде всего, тех, которые характерны для недоношенных детей. Речь в данном случае идет о проблемах со зрением, недостаточно развитой ЦНС и недостатках в работе органов дыхательной системы.