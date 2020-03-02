АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП лучших больших кроссоверов 2020…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

Врач Александр Мясников рассказал, от каких препаратов в домашней аптечке лучше избавиться

Главный врач ГКБ №71 Москвы Александр Мясников рассказал, какие лекарства должны присутствовать в домашней аптечке, а от каких препаратов лучше навсегда избавиться. В список вошли мочегонные препараты, саше от простуды и витамины в таблетках.

Согласно предположениям Александра Мясникова, в доме у большинства россиян можно обнаружить антибиотики, различные витамины, обезболивающие, мочегонные препараты и саше от гриппа и простуды. Данный набор лекарств врач считает совершенно бессмысленным, поскольку здоровый человек не нуждается в этом, а при серьезных заболеваниях необходимо обращаться к специалисту. Здоровому человеку не нужно принимать витамины в таблетках, так как "солнце, воздух и вода", а также правильное и полноценное питание являются источниками полезных микроэлементов.

Мочегонные средства, с помощью которых люди стараются избавиться от отеков, могут нарушить гормональную регулировку водно-солевого обмена и спровоцировать задержку жидкости в организме. Лекарства, используемые при борьбе с простудой практически всегда содержат антибиотики, однако человек также чаще всего принимает препараты данной категории в чистом виде. Из-за этого может произойти передозировка ними, которая грозит очень серьезными осложнениями.

Мясников считает, в состав идеальной домашней аптечки должны входить обычные обезболивающие, перевязочные материалы и антисептики. Необходимо проверять, чтобы в доме отсутствовали просроченные препараты. Все остальные лекарства используются только после назначения специалистом.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врач Александр Мясников рассказал, от каких препаратов в домашней аптечке лучше…
Военный эксперт сравнил российский Ту-95 с американским…
Ведущая Ксения Собчак сделала заявление о второй…
Актёр Михаил Пореченков отмечает…
В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг…
Екатерина Стриженова испытала приступ удушья в рамках нового…
Мать звезды "Дом-2" Влада Кадони Елена Голунова: «Не нравится Влад –…
Ксения Собчак и Алексей Пивоваров призвали возобновить дело об убийстве Владислава…
Пел в переходе, чтобы прокормить семью и изменял звезде «Брата-2»: Стали известны подробности первого брака Евгения…
В доме хоккеиста Павла Буре подрались няня и домработница с…
Камерофоны Honor V30 и V30 Pro впервые подешевели в…
«Алла! Любим!»: Максим Галкин и фанаты устроили Алле Пугачевой оригинальный…
Названы 5 самых опасных заболеваний, которыми можно заразиться в салоне…
Два человека получили травмы во время съемок нового клипа Валерии «Тело хочет…
«Я просто разучилась»: Регина Тодоренко пожалела, что не родилась…
Назван ТОП-3 лучших подержанных трехрядных…
Стася Милославская перебралась в квартиру Александра…
Недавно представили реальные снимки Huawei P40 Pro с включённым…
Наталья Штурм удостоила память Владислава Листьева, вспомнив о смертельном происшествии в банном…
Врачи назвали важные симптомы сердечного приступа, которые следует знать…
Вместо Романа: Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель показала новое…
Названы самые ожидаемые кинопремьеры марта 2020…
Кардиолог Альфред Богданов рассказал, как водителям вести себя при инфаркте за…
Синоптик Татьяна Позднякова: Москву накроет волной…
Денис Мокроусов озвучил дату «волшебства» со звездой «Дом-2» Аленой…
Звезда «Дом-2» Таня Строкова о новом избраннике: «Мы пока не…
Опубликованы первые изображения обновленного пикапа Ford…
В Сети появились первые снимки будущего OnePlus…
Просмотреть все новости