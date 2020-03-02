Врач Александр Мясников рассказал, от каких препаратов в домашней аптечке лучше избавиться





Согласно предположениям Александра Мясникова, в доме у большинства россиян можно обнаружить антибиотики, различные витамины, обезболивающие, мочегонные препараты и саше от гриппа и простуды. Данный набор лекарств врач считает совершенно бессмысленным, поскольку здоровый человек не нуждается в этом, а при серьезных заболеваниях необходимо обращаться к специалисту. Здоровому человеку не нужно принимать витамины в таблетках, так как "солнце, воздух и вода", а также правильное и полноценное питание являются источниками полезных микроэлементов.Мочегонные средства, с помощью которых люди стараются избавиться от отеков, могут нарушить гормональную регулировку водно-солевого обмена и спровоцировать задержку жидкости в организме. Лекарства, используемые при борьбе с простудой практически всегда содержат антибиотики, однако человек также чаще всего принимает препараты данной категории в чистом виде. Из-за этого может произойти передозировка ними, которая грозит очень серьезными осложнениями.Мясников считает, в состав идеальной домашней аптечки должны входить обычные обезболивающие, перевязочные материалы и антисептики. Необходимо проверять, чтобы в доме отсутствовали просроченные препараты. Все остальные лекарства используются только после назначения специалистом.