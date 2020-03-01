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"Будет большое шоу" : Катя Гордон прокомментировала обвинения в наркозависимости

Катя Гордон на своей странице в Instagram прокомментировала обвинения журналистов и продюсера Иосифа Пригожина в наркозависимости. Она также отметила, что считает своего бывшего супруга Сергея Жорина "уродом".

Катя Гордон заявила, что 8 лет назад её жизнь была наполнена оскорблениями и побоями. Сергей Жорин на этом не останавливался и предпочитал снимать телеведущую на камеру. Во время отдыха в Париже бывший муж журналистки напоил её, уложил в постель и принялся фотографировать. Недавно они появились в Сети и многие предположили, Екатерина Гордон злоупотребляет запрещенными препаратами. Она решила не молчать и прокомментировала сложившуюся ситуацию.
"Некоторые издания обвинили меня в наркомании, при этом взяли данное слово в кавычки. По закону невозможно предъявить претензии. Заказ есть заказ. Однако я хочу обратиться ко всем, кто решил пугать меня компроматом - приобретите много попкорна, скоро будет большое шоу. Хочу отметить, я рада, что у меня получилось вырваться из этого кошмара, восстановиться и растить детей, не оглядывая на прошлую жизнь. Девушки, мы сами творцы своего счастья! Я благодарна представителям СМИ, которые правильно расставили необходимые акценты! Предлагают в Прощеное воскресенье отпустить обиды на дураков!" - отметила Гордон.

Поклонники поддержали автора. Большинство подписчиков полагают, её экс-супруг поступил очень не красиво и не достоин называться мужчиной.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:32

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