Эксперты рассказали, в каких случаях необходимо отключить электрогидравлическую систему авто





Принцип работы электрогидравлической системы тяги очень прост. Благодаря датчикам Холла, установленным на колесах, электронный блок отслеживает скорость их вращения во время разгона, и в случае фиксации потенциально опасного роста оборотов микросхема передает сигналы на контроллеры для буксировки или «торможения». В современных автомобилях производители чаще всего предусматривают возможность самостоятельного отключения ASR для редких случаев. Однако в режиме обычного вождения этого делать не стоит.Автомеханики отметили, что действительно иногда водитель вынужден деактивировать электрогидравлику. Например, если микросхема или датчики ASR вышли из строя. Такая ситуация считается аварийной, поскольку не своевременная буксировка колес во время движения может повлечь самые трагические последствия, как для авто, так и для водителя.Если компания-производитель предусмотрела самостоятельное отключение ASR, на панели управления, обязательно должен быть соответствующий переключатель. Если его нет, эксперты предостерегают от любых попыток вручную демонтировать датчики.