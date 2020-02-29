iPhone 11 пролежал в озере два месяца и не пострадал





В октябре 2019 года одна семья отправилась во "Всемирный центр отдыха Уолта Диснея". В один из вечеров поездки новый iPhone 11 выпал из сумки женщины в озеро. На следующий день она рассказала о случившемся сотруднику Disney World, оставив свои данные. Работник центра развлечений рассказал, что у них есть аквалангисты, которые нередко возвращают потерянные вещи.Вернувшись домой, героиня приобрела новый смартфон. Однако спустя два месяца с ней связались представители Disney World, сообщив о том, что устройство удалось найти. iPhone 11 отправили по почте. Как выяснилось, телефон не пострадал, а вся информация, имеющаяся в нём, сохранилась. Отмечается, что его защищал лишь тонкий силиконовый чехол. В итоге женщина, восхитившаяся водонепроницаемостью смартфона, решила написать письмо директору Apple. Тим Кук, в свою очередь, выразил благодарность даме за то, что она рассказала эту историю.