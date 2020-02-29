АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
“Убийца ноутбуков”: Apple выпустит планшет iPad Pro 2020, оснащенный клавиатурой с сенсорной…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

Ученые опровергли ценность биодобавок «Омега-3» для снижения риска развития онкологии

Ученые из «Norwich Medical School» при Государственном Университете Восточной Англии опровергли ценность биологически активных добавок с содержанием омега-3 жирных кислот для снижения риска развития онкологии. Как выяснилось, они не только бесполезны, но и опасны для здоровья.
Ученые опровергли ценность биодобавок «Омега-3» для снижения риска развития онкологии

В рамках научной работы сотрудники медицинской школы Нориджа провели эксперимент с участием более ста тысяч добровольцев. Все участники имели повышенный риск возникновения злокачественных образований или заболеваний сердечно-сосудистой системы. По рекомендации медиков, мужчины и женщины увеличили потребление продуктов с высоким содержанием рыбьего жира и периодически употребляли биодобавки «Омега-3».

Ведущий руководитель исследования Ли Хупер сообщил, что его команда провела более 140 сложных анализов, чтобы изучить влияние насыщенных кислот на морфологические изменения белков ДНК. Как выяснилось, прямой связи между уровнем омега-3 в организме и риском развития рака или сердечных патологий нет. По словам профессора, данные компоненты полезны точно так же, как и все остальные вещества, например, селен, йод или витамин D, поскольку все они необходимы для сохранения защитных функций иммунитета человека.

Кроме того, что ученые опровергли особое воздействие рыбьего жира, они отметили опасность от чрезмерного его употребления. При неправильной дозировке биодобавок и большого количества продуктов, содержащих данный компонент, в рационе, человек рискует пострадать от острого панкреатита или холецистита.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети опубликованы патентные изображения Seat…
“Убийца ноутбуков”: Apple выпустит планшет iPad Pro 2020, оснащенный клавиатурой с сенсорной…
В Новосибирске мужчина умер при падении с 9…
В России с 1 марта начнет действовать ГОСТ для разливной питьевой…
В Бразилии ученые расшифровали геном китайского…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова поделилась впечатлениями о концерте в…
Ученые опровергли ценность биодобавок «Омега-3» для снижения риска развития…
Звезда “Дом-2”Алена Рапунцель избавляется от тату с именем Романа…
Ученые заявили о способности жира снимать напряжение с…
Волгоградка вышла в свет вместе с поклонником ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Романом…
Муж Анастасии Ивлеевой Элджей снял белые линзы ради обложки новой…
Эксперт рассказала, как правильно выбирать цветы к 8…
Друзья Армена Джигарханяна хотят взыскать с Виталины Цымбалюк-Романовской 15 млн…
Эксперты назвали Xiaomi Mi Note 10 Pro лучшим…
«Мне страшно»: Звезда «Дом-2» Ксюша Шаповал готовится к серьёзной…
Компания «АвтоВАЗ» убрала функцию «климат-контроль» в автомобильной серии Lada…
Фёдор Смолов не смог получить в суде 8 млн рублей компенсации за разбитую…
Онкологи: Изменение размера и цвета родинки могут быть первыми признаками…
С помощью уязвимости gif Hack хакеры могут читать чужие чаты в…
«Как такое возможно?»: Собчак заявила, что пророчество о коронавирусе было сделано 40 лет…
Певец Шура рассказал о пагубных пристрастиях и борьбе с онкологией: "Жизненные испытания даются не просто…
Источники сообщают о беременности телеведущей Ксении…
Житель Белоруссии разблокировал китайский смартфон Elephone S8 отрезанным…
Проклятье Ольги Бузовой. В Сети обсуждают неудачи футболиста…
Дочь Александра Малинина стала студенткой престижной консерватории Royal College of Music в…
В России с 1 марта изменится порядок начисления…
Илон Маск назвал главного конкурента для американского истребителя…
В Челябинской области второклассник умер во время…
Просмотреть все новости