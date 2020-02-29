Ученые опровергли ценность биодобавок «Омега-3» для снижения риска развития онкологии





В рамках научной работы сотрудники медицинской школы Нориджа провели эксперимент с участием более ста тысяч добровольцев. Все участники имели повышенный риск возникновения злокачественных образований или заболеваний сердечно-сосудистой системы. По рекомендации медиков, мужчины и женщины увеличили потребление продуктов с высоким содержанием рыбьего жира и периодически употребляли биодобавки «Омега-3».Ведущий руководитель исследования Ли Хупер сообщил, что его команда провела более 140 сложных анализов, чтобы изучить влияние насыщенных кислот на морфологические изменения белков ДНК. Как выяснилось, прямой связи между уровнем омега-3 в организме и риском развития рака или сердечных патологий нет. По словам профессора, данные компоненты полезны точно так же, как и все остальные вещества, например, селен, йод или витамин D, поскольку все они необходимы для сохранения защитных функций иммунитета человека.Кроме того, что ученые опровергли особое воздействие рыбьего жира, они отметили опасность от чрезмерного его употребления. При неправильной дозировке биодобавок и большого количества продуктов, содержащих данный компонент, в рационе, человек рискует пострадать от острого панкреатита или холецистита.