«Мне страшно»: Звезда «Дом-2» Ксюша Шаповал готовится к серьёзной операции





Звезда «Дома-2» Ксюша Шаповал очень следит за своей фигурой. Девушка постоянно занимается в спортивном зале. Однако на данный момент медики рекомендовали ей воздержаться от каких-либо физических нагрузок. Выяснилось, что Ксюше Шаповал необходимо срочно заменить тазобедренный сустав.Из-за этого она очень сильно переживает. По словам Ксюши, у нее будет эндопротезирование. Больше всего девушка напугана тем, что может остаться беспомощной, а впоследствии это приведет к тому, что станет никому не нужной.Пользователи социальных сетей тут же удивились рассуждению Ксюши Шаповал и тут же принялись у нее спрашивать, а поддерживает ли в этой ситуации ее Влад Кадони, ведь ранее он уже говорил о серьезности своих намерений по отношению к ней. Пока участница проекта «Дом-2» Ксюша Шаповал воздержалась от комментариев по этому поводу.