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«Мне страшно»: Звезда «Дом-2» Ксюша Шаповал готовится к серьёзной операции

Участнице скандального проекта «Дом-2» Ксюше Шаповал нужна операция. Об этом девушка сообщила в личном аккаунте Instagram. Более того, Ксюша отметила, что сейчас ей страшно от мысли о предстоящем хирургическом вмешательстве.
«Мне страшно»: Звезда «Дом-2» Ксюша Шаповал готовится к серьёзной операции

Звезда «Дома-2» Ксюша Шаповал очень следит за своей фигурой. Девушка постоянно занимается в спортивном зале. Однако на данный момент медики рекомендовали ей воздержаться от каких-либо физических нагрузок. Выяснилось, что Ксюше Шаповал необходимо срочно заменить тазобедренный сустав.

Из-за этого она очень сильно переживает. По словам Ксюши, у нее будет эндопротезирование. Больше всего девушка напугана тем, что может остаться беспомощной, а впоследствии это приведет к тому, что станет никому не нужной.


Пользователи социальных сетей тут же удивились рассуждению Ксюши Шаповал и тут же принялись у нее спрашивать, а поддерживает ли в этой ситуации ее Влад Кадони, ведь ранее он уже говорил о серьезности своих намерений по отношению к ней. Пока участница проекта «Дом-2» Ксюша Шаповал воздержалась от комментариев по этому поводу.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:45

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