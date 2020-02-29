Друзья Армена Джигарханяна хотят взыскать с Виталины Цымбалюк-Романовской 15 млн рублей
Друзья Армена Джигарханяна намерены взыскать с его бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской 15 млн рублей. Пианистка прокомментировала обвинения в мошенничестве.
Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что друзья ее бывшего мужа поливают ее грязью, и это продолжается со времен развода с Арменом Джигарханяном. Пианистка отрицает, что руководила театром вместо своего экс-супруга. Она подчеркнула, что во время совместной жизни актер чувствовал себя гораздо лучше и был полноправным хозяином театра, поэтому она не могла на что-то влиять и занимала пост концертмейстера. Артистка возмущена тем, что окружение Джигарханяна пытается сделать вид, будто она разрушила его семью и помешала работе. Она напомнила, что еще до ее прихода в жизнь знаменитости, он не жил со своей супругой, а его сын уволился из театра. Цымбалюк-Романовская называет бывшего мужа властным человеком в своем деле.
Виталина Цымбалюк-Романовская опровергла сведения о наличии открытого на нее уголовного дела, однако она не отрицает, что друзья Джигарханяна пытаются получить от нее 15 млн рублей. Пианистка считает, что эти люди пользуются доверенностью, полученной от актера.
Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что друзья ее бывшего мужа поливают ее грязью, и это продолжается со времен развода с Арменом Джигарханяном. Пианистка отрицает, что руководила театром вместо своего экс-супруга. Она подчеркнула, что во время совместной жизни актер чувствовал себя гораздо лучше и был полноправным хозяином театра, поэтому она не могла на что-то влиять и занимала пост концертмейстера. Артистка возмущена тем, что окружение Джигарханяна пытается сделать вид, будто она разрушила его семью и помешала работе. Она напомнила, что еще до ее прихода в жизнь знаменитости, он не жил со своей супругой, а его сын уволился из театра. Цымбалюк-Романовская называет бывшего мужа властным человеком в своем деле.
Виталина Цымбалюк-Романовская опровергла сведения о наличии открытого на нее уголовного дела, однако она не отрицает, что друзья Джигарханяна пытаются получить от нее 15 млн рублей. Пианистка считает, что эти люди пользуются доверенностью, полученной от актера.