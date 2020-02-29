Друзья Армена Джигарханяна хотят взыскать с Виталины Цымбалюк-Романовской 15 млн рублей





Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что друзья ее бывшего мужа поливают ее грязью, и это продолжается со времен развода с Арменом Джигарханяном. Пианистка отрицает, что руководила театром вместо своего экс-супруга. Она подчеркнула, что во время совместной жизни актер чувствовал себя гораздо лучше и был полноправным хозяином театра, поэтому она не могла на что-то влиять и занимала пост концертмейстера. Артистка возмущена тем, что окружение Джигарханяна пытается сделать вид, будто она разрушила его семью и помешала работе. Она напомнила, что еще до ее прихода в жизнь знаменитости, он не жил со своей супругой, а его сын уволился из театра. Цымбалюк-Романовская называет бывшего мужа властным человеком в своем деле.Виталина Цымбалюк-Романовская опровергла сведения о наличии открытого на нее уголовного дела, однако она не отрицает, что друзья Джигарханяна пытаются получить от нее 15 млн рублей. Пианистка считает, что эти люди пользуются доверенностью, полученной от актера.