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Компания «АвтоВАЗ» убрала функцию «климат-контроль» в автомобильной серии Lada Vesta

Российская АО компания «АвтоВАЗ» убрала функцию «климат-контроль» в автомобильной серии Lada Vesta. Представители корпорации опубликовали информацию о рестайлинге моделей на официальном сайте LADA.
Компания «АвтоВАЗ» убрала функцию «климат-контроль» в автомобильной серии Lada Vesta

Интернет-информаторы сообщили, что в результате мониторинга функционала доступных для приобретения авто Lada, модели Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross больше не оснащены опцией «климат-контроль». В то же время, автомобили премиум-сегмента Luxe и Exclusive все также порадуют водителей автоматической регулировкой комфортной температуры.

Несмотря на пересмотренную и обновленную комплектацию, цены на все модели серии остались прежними. Некоторые информаторы предположили, что решение об исключении функции «климат-контроля» в автомобилях Vesta было принято французской компанией Renault Group, дочерней частью которой является «АвтоВАЗ».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:43

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