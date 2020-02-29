Компания «АвтоВАЗ» убрала функцию «климат-контроль» в автомобильной серии Lada Vesta





Интернет-информаторы сообщили, что в результате мониторинга функционала доступных для приобретения авто Lada, модели Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross больше не оснащены опцией «климат-контроль». В то же время, автомобили премиум-сегмента Luxe и Exclusive все также порадуют водителей автоматической регулировкой комфортной температуры.Несмотря на пересмотренную и обновленную комплектацию, цены на все модели серии остались прежними. Некоторые информаторы предположили, что решение об исключении функции «климат-контроля» в автомобилях Vesta было принято французской компанией Renault Group, дочерней частью которой является «АвтоВАЗ».