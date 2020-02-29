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«Как такое возможно?»: Собчак заявила, что пророчество о коронавирусе было сделано 40 лет назад

Скандальная журналистка и светская львица Ксения Собчак рассказала, что ещё в 1981 году, задолго до появления коронавирусной инфекции, американский писатель Дин Кунц напророчил появление вируса в своём романе.
«Как такое возможно?»: Собчак заявила, что пророчество о коронавирусе было сделано 40 лет назад

Телеведущая Ксения Собчак поведала своим подписчикам в Telegram, что недавно ей в руки попался роман, впервые напечатанный в 1981 году, американского автора Дина Кунца «Глаза тьмы». По словам Ксении, сюжет романа пророчествует о возникновении коронавируса.

Собчак в своем telegram-канале описала недоверчивым пользователям сюжет книги, как доказательство пророчества писателя.

По её словам, в романе детально описывается захватившая весь мир смертельная пневмония, с которой не могут справиться врачи. Самым любопытным ей показалось, что несмотря на давность издания романа, в нём чётко указан 2020 год, как год возникновения эпидемии. Журналистка обратилась к своим подписчикам с вопросом: «Как такое возможно?».

Как оказалось, пользователи интернета уже разоблачили шокирующее пророчество. Они выяснили, что в романе вовсе не упоминается 2020 год. А именем «Ухань-400» и, соответственно, китайским происхождением, наградили описываемый вирус только в последнем издании.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:04

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