«Как такое возможно?»: Собчак заявила, что пророчество о коронавирусе было сделано 40 лет назад





Телеведущая Ксения Собчак поведала своим подписчикам в Telegram, что недавно ей в руки попался роман, впервые напечатанный в 1981 году, американского автора Дина Кунца «Глаза тьмы». По словам Ксении, сюжет романа пророчествует о возникновении коронавируса.Собчак в своем telegram-канале описала недоверчивым пользователям сюжет книги, как доказательство пророчества писателя.По её словам, в романе детально описывается захватившая весь мир смертельная пневмония, с которой не могут справиться врачи. Самым любопытным ей показалось, что несмотря на давность издания романа, в нём чётко указан 2020 год, как год возникновения эпидемии. Журналистка обратилась к своим подписчикам с вопросом:Как оказалось, пользователи интернета уже разоблачили шокирующее пророчество. Они выяснили, что в романе вовсе не упоминается 2020 год. А именем «Ухань-400» и, соответственно, китайским происхождением, наградили описываемый вирус только в последнем издании.