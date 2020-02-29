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Эксперты назвали Xiaomi Mi Note 10 Pro лучшим камерофоном

Эксперты ресурса DxOMark навали Xiaomi Mi Note 10 Pro лучшим камерофоном. Приобрести устройство в РФ можно приблизительно за 36 000 рублей.
Эксперты назвали Xiaomi Mi Note 10 Pro лучшим камерофоном

Xiaomi Mi Note 10 Pro стал доступен для продажи в конце прошлого года и завоевал популярность из-за отличной камеры, общее разрешение которой составляет 108 Мп. В блок входят пять объективов, отвечающих за определённый цветовой спектр. Система, которую разработчики встроили в ОС, совмещает сделанные снимки и выдаёт пользователям одну фотографию, отличающуюся высоким качеством.

Устройство оснащено дисплеем на 6,4 дюйма. Смартфон работает с процессором Qualcomm Snapdragon 730G. Объём оперативной памяти составляет 8 гигабайт, а физической – 256 гигабайт в базовом варианте. Ещё новинка интересна благодаря встроенному NFC-модулю, позволяющему оплачивать покупки через приложение Android Pay. Мощный аккумулятор на 5200 мАч обеспечивает автономность этого продукта от Xiaomi.

По мнению специалистов ресурса DxOMark, смартфон можно считать лучшим камерофоном. Фотографии, полученные с помощью новинки, оценили в 130 баллов из 135. Качество кадров эксперты сравнивают с зеркальными фотоаппаратами, входящими в средний класс. Mi Note 10 Pro проигрывает только Mate 30 Pro от Huawei, который уже два года занимает лидерскую позицию в рейтинге камерофонов.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 13:50

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