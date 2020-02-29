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Фёдор Смолов не смог получить в суде 8 млн рублей компенсации за разбитую машину

Страховщики не будут возмещать Фёдору Смолову компенсацию за разбитую машину в Красноярске. По этой причине футболист лишился 8 млн рублей.
Фёдор Смолов не смог получить в суде 8 млн рублей компенсации за разбитую машину

История с автомобилем знаменитости продолжалась с 2018 года. Тогда Фёдор Смолов скрылся с места аварии, что повлекло за собой множество дискуссий. Он требовал получения компенсации и страховки за разбитую машину BMW M5, однако недавно суд отменил ранее принятое решение. Спустя несколько недель после ДТП бывший лидер «Краснодара» лишился водительских прав на год и был вынужден выплатить 58 тысяч рублей за ремонтные работы дорожного ограждения.

Нападающий московского «Локомотива» подал в суд на предприятие «Альфастрахование», чтобы получить 6 млн рублей. В октябре прошлого года страховщики должны были выплатить спортсмену 8 млн рублей. Как считает Смолов, его незаконно лишили компенсации.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:23

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