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Онкологи: Изменение размера и цвета родинки могут быть первыми признаками меланомы

Медикам не всегда удается вовремя обнаружить заболевание из-за пренебрежительного отношения пациентов к явным симптомам. Потому они назвали первые признаки развития меланомы, среди которых изменения размера и цвета родинки.
Онкологи: Изменение размера и цвета родинки могут быть первыми признаками меланомы

Врачи по всему миру призывают людей иметь ответственный подход к своему здоровью. Ввиду того, что очень часто мужчины и женщины считают себя слишком занятыми, или просто не придают значения некоторым изменениям организма, медикам не всегда удается спасти жизнь. С целью предупредить пациентов об одном из самых распространенных видов онкологии они рассказали о первых симптомах меланобластомы.

Первый тревожный признак – изменение пигмента и не четкие края родинки. Если ранее пятно сохраняло определенную форму и цвет, которые резко начали видоизменяться, необходимо незамедлительно обратится к дерматологу для дальнейшего обследования. Более того, если при легком давлении на кожное образование пациент ощущает дискомфорт или боль, это свидетельствует об активной стадии воспалительного процесса, который требует медикаментозного лечения.

Кроме того, онкологи дали общие рекомендации, как снизить вероятность развития рака кожи. Главный совет заключается в ограниченном пребывании на солнце в особо опасное время суток с 10 утра до 15 дня. В этот промежуток ультрафиолетовые альфа и бета-лучи более активны и негативно влияют на организм человека. По словам медиков, не стоит забывать об использовании солнцезащитного крема с показателем SPF не менее 50.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:15

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