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Певец Шура рассказал о пагубных пристрастиях и борьбе с онкологией: "Жизненные испытания даются не просто так"

Певец Шура признался в наличии пагубных пристрастий и борьбе с онкологией. Артист уверен, что жизненные испытания даются не просто так.

Находясь на пике популярности, певец Шура столкнулся с некоторыми проблемами со здоровьем. Врачи давали ему неблагоприятные прогнозы, а во время лечения в онкоцентре он даже не пытался понять, за что ему выпали такие испытания. Артист связывает свой недуг с ведением нездорового образа жизни. Вскоре ему пришлось уйти со сцены, а потом болезнь отступила. Шура перенес более 10 курсов химиотерапии, а сейчас чувствует себя здоровым человеком и старается помогать другим пациентам. Он считает, что ощущение ненужности и отсутствие предназначения в жизни приводят к тому, что больные раком перестают бороться.

Шура уверен, что ощущение невостребованности сгубило многих известных людей. Певец отметил, что готов порекомендовать клинику, где проходил лечение, а сейчас обращается к этим врачам для регулярных обследований.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:00

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