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Источники сообщают о беременности телеведущей Ксении Собчак

Если поверить тем слухам, которые массово распространяются в Сети, то телеведущая Ксения Собчак якобы находится в положении. Своего малыша она ждет от нынешнего супруга Константина Богомолова. На данный момент такую информацию публикуют одновременно несколько Telegram-каналов.
Источники сообщают о беременности телеведущей Ксении Собчак

Говоря о второй беременности знаменитой телеведущей Ксении Собчак, отмечают, что своего будущего малыша она ждет от 44-х летнего режиссера Константина Богомолова. Если эту информацию все-таки со временем подтвердят, то для него этот малыш тоже будет у знаменитого режиссера вторым.

В частности, новость о беременности пишут на таком канале, как «Героиня Татлера». Однако большинство других источников, которые специализируются на шоу-бизнесе, тут же опровергают эту информацию и говорят о том, что об интересном положении Собчак уже писали несколько раз, но все время это были лишь слухи и не более того.

Тем не менее, есть и те, кто утверждает, что вскоре о беременности Ксении Собчак узнает общественность. Напомним, что на данный момент у Ксении Собчак есть сын Платон, которого она родила в первом браке.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:50

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