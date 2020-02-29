Источники сообщают о беременности телеведущей Ксении Собчак

Говоря о второй беременности знаменитой телеведущей Ксении Собчак, отмечают, что своего будущего малыша она ждет от 44-х летнего режиссера Константина Богомолова. Если эту информацию все-таки со временем подтвердят, то для него этот малыш тоже будет у знаменитого режиссера вторым.В частности, новость о беременности пишут на таком канале, как «Героиня Татлера». Однако большинство других источников, которые специализируются на шоу-бизнесе, тут же опровергают эту информацию и говорят о том, что об интересном положении Собчак уже писали несколько раз, но все время это были лишь слухи и не более того.Тем не менее, есть и те, кто утверждает, что вскоре о беременности Ксении Собчак узнает общественность. Напомним, что на данный момент у Ксении Собчак есть сын Платон, которого она родила в первом браке.