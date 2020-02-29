С помощью уязвимости gif Hack хакеры могут читать чужие чаты в WhatsApp





Хакеры используют функционал анимированных изображений gif, которыми часто пользуются в социальных сетях. Эти файлы не вызывают подозрений у пользователей, что дает уязвимости gif Hack возможность получать доступ к приватной информации. Например, мошенники могут читать чужие переписки, как личные, так и чаты. Активация происходит на смартфоне или при рассылке через WhatsApp, а вредоносная программа атакует непосредственно код мессенджера.Недавно Facebook противостояла данной проблеме, в частности, после обновления 2.19.244 приложение получило защиту от gif Hack.