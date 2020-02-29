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Житель Белоруссии разблокировал китайский смартфон Elephone S8 отрезанным пальцем

Житель Белоруссии разблокировал китайский смартфон Elephone S8 отрезанным пальцем. Свой эксперимент он продемонстрировал на камеру и опубликовал видеоролик в своем блоге Facebook.
Житель Белоруссии разблокировал китайский смартфон Elephone S8 отрезанным пальцем

На своей станице в социальной сети автор неординарного эксперимента опубликовал подробный пост о «разрушении мифа». По словам блогера, «герои в боевиках» не редко используют отсеченные пальцы «для аутентификации компьютера или смартфона». Чтобы опровергнуть или подтвердить такую возможность, житель Белоруссии решил использовать отрезанный палец своего отца, который находился в морозильной камере.

Экспериментатор рассказал, что всего несколько месяцев назад его близкий родственник получил производственную травму во время работы с циркулярной пилой. В надежде пришить отрезанный палец, его положили в морозильную камеру, но, по всей видимости, в медицинских целях он использован не был.

В опубликованном видеоролике мужчина продемонстрировал, как снимает блокировку с китайского смартфона с помощью отпечатка отсеченного пальца. Единственная сложность, которая возникла, заключалась в предварительном обогреве неживой части тела, поскольку в обледенелом состоянии сканер не реагировал.

Видеоролик «разрушителя легенд» всего за сутки «разлетелся» в Сети и собрал тысячи просмотров и комментариев.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:44

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