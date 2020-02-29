Житель Белоруссии разблокировал китайский смартфон Elephone S8 отрезанным пальцем
Житель Белоруссии разблокировал китайский смартфон Elephone S8 отрезанным пальцем. Свой эксперимент он продемонстрировал на камеру и опубликовал видеоролик в своем блоге Facebook.
На своей станице в социальной сети автор неординарного эксперимента опубликовал подробный пост о «разрушении мифа». По словам блогера, «герои в боевиках» не редко используют отсеченные пальцы «для аутентификации компьютера или смартфона». Чтобы опровергнуть или подтвердить такую возможность, житель Белоруссии решил использовать отрезанный палец своего отца, который находился в морозильной камере.
Экспериментатор рассказал, что всего несколько месяцев назад его близкий родственник получил производственную травму во время работы с циркулярной пилой. В надежде пришить отрезанный палец, его положили в морозильную камеру, но, по всей видимости, в медицинских целях он использован не был.
В опубликованном видеоролике мужчина продемонстрировал, как снимает блокировку с китайского смартфона с помощью отпечатка отсеченного пальца. Единственная сложность, которая возникла, заключалась в предварительном обогреве неживой части тела, поскольку в обледенелом состоянии сканер не реагировал.
Видеоролик «разрушителя легенд» всего за сутки «разлетелся» в Сети и собрал тысячи просмотров и комментариев.
На своей станице в социальной сети автор неординарного эксперимента опубликовал подробный пост о «разрушении мифа». По словам блогера, «герои в боевиках» не редко используют отсеченные пальцы «для аутентификации компьютера или смартфона». Чтобы опровергнуть или подтвердить такую возможность, житель Белоруссии решил использовать отрезанный палец своего отца, который находился в морозильной камере.
Экспериментатор рассказал, что всего несколько месяцев назад его близкий родственник получил производственную травму во время работы с циркулярной пилой. В надежде пришить отрезанный палец, его положили в морозильную камеру, но, по всей видимости, в медицинских целях он использован не был.
В опубликованном видеоролике мужчина продемонстрировал, как снимает блокировку с китайского смартфона с помощью отпечатка отсеченного пальца. Единственная сложность, которая возникла, заключалась в предварительном обогреве неживой части тела, поскольку в обледенелом состоянии сканер не реагировал.
Видеоролик «разрушителя легенд» всего за сутки «разлетелся» в Сети и собрал тысячи просмотров и комментариев.
Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:44