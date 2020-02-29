В России с 1 марта изменится порядок начисления пенсий
С 1 марта пенсии в России будут начисляться по новой схеме, согласно изменениям в законодательстве страны. В особенности на жизнь граждан, получающих выплаты, может повлиять возможность выйти на пенсию раньше при соблюдении определенного условия.
Граждане, которые хранили накопления в НПФ, могут рассчитывать на получение пенсии раньше положенного им со стороны закона срока. В частности, претендовать на выплаты станет возможно на 5 лет раньше, но исключительно при условии, если соответствующий документ примут в Госдуме. Согласно ряду принятых нормативных актов, вступающих в силу с 1 марта, россияне смогут получать зарубежные лекарства по упрощенному порядку, но только в случае, если они прошли регистрацию и занесены в базу национального реестра.
С весны этого года владельцы ретро автомобилей получат возможность отправить свою машину на техосмотр, соответствующий времени ее выпуска. Согласно статистике, преобладающая доля авто старше 20-30 лет является собственностью именно пенсионеров.
Граждане, которые хранили накопления в НПФ, могут рассчитывать на получение пенсии раньше положенного им со стороны закона срока. В частности, претендовать на выплаты станет возможно на 5 лет раньше, но исключительно при условии, если соответствующий документ примут в Госдуме. Согласно ряду принятых нормативных актов, вступающих в силу с 1 марта, россияне смогут получать зарубежные лекарства по упрощенному порядку, но только в случае, если они прошли регистрацию и занесены в базу национального реестра.
С весны этого года владельцы ретро автомобилей получат возможность отправить свою машину на техосмотр, соответствующий времени ее выпуска. Согласно статистике, преобладающая доля авто старше 20-30 лет является собственностью именно пенсионеров.
Общество / Выбор редакции
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:30