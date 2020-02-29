Звезда «Дом-2» Никита Уманский назвал новеньких участниц стрёмными





Только переступили новые девушки порог Сейшельской площадки, как Настя Стецевят сумела довести до истерики Рину Бутову, которую она назвала «легкодоступной девушкой».А вот Никите Уманскому новые представительницы прекрасного пола никак не пришлись по душе. Более того, многие уверены, что теперь он будет рассказывать, какие прекрасные девушки у него были до того, как он пришел участвовать в шоу «Дом-2».Однако, скорее всего, девушки даже не догадываются, что о них говорит звезда проекта «Дом-2» Никита Уманский. Иначе Виктория Каплий вряд ли бы настолько активно обхаживала молодого человека. Сам Уманский сказал, что испугался такой сильной настойчивости со стороны девушки и в итоге начал прятаться за спинами других коллег по телестройке. Более того, молодой человек поспешил объяснить свое странное поведение тем, что стал «бояться девушек».