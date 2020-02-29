В Челябинской области второклассник умер во время урока





Местная жительница рассказала, как видела возле учебного заведения машину детской реанимации. В Минздраве Челябинской области подтвердили сведения о выезде к ребенку, однако приехавшие медики констатировали смерть. Основной версией ЧП является остановка сердца второклассника. По информации журналистов, мальчик страдал серьезным хроническим заболеванием. Во время урока он нагнулся, чтобы поднять ручку, после чего упал в обморок. Спустя некоторое время школьник умер.Директор школы отказалась давать комментарии прессе, сообщив, что желающие получить подробные сведения о случившемся должны прийти в учебное заведение и показать свое удостоверение. Как сказали некоторые родители, на момент ЧП в школе не было медика.