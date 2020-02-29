«Все как в Москве»: Супруга Евгения Петросяна сравнила Екатеринбург с российской столицей
Пятая супруга выдающегося артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сравнила город Екатеринбург с российской столицей. По ее словам, «сырость и пробки – все как в Москве».
31-летняя ассистентка Евгения Петросяна стала законной женой 74-летнего народного артиста в конце прошлого года, что в свою очередь вызвало настоящий ажиотаж в СМИ. На фоне громкого развода юмориста с Еленой Степаненко недобросовестные журналисты распространяли огромное количество слухов о «молодой разлучнице». Кроме того, пользователи социальных сетей начали оставлять сотни негативных комментариев, адресованных Татьяне Брухуновой за ее «модные рекомендации» в личном блоге.
Несмотря на необоснованную критику, нынешняя жена Евгения Петросяна продолжает общаться с поклонниками в Instagram, регулярно публикуя фото и трансляции в stories. Не так давно Татьяна Брухунова сравнила Екатеринбург и Москву, отметив погодную схожесть и ситуацию в городе, рассказывая о своих впечатлениях от поездки на Урал.
Как известно, некоторые звезды стараются поддерживать Татьяну Брухунову из-за обрушившейся волны критики. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в своем интервью выразила особое восхищение супругой юмориста и назвала ее «очень талантливой».
31-летняя ассистентка Евгения Петросяна стала законной женой 74-летнего народного артиста в конце прошлого года, что в свою очередь вызвало настоящий ажиотаж в СМИ. На фоне громкого развода юмориста с Еленой Степаненко недобросовестные журналисты распространяли огромное количество слухов о «молодой разлучнице». Кроме того, пользователи социальных сетей начали оставлять сотни негативных комментариев, адресованных Татьяне Брухуновой за ее «модные рекомендации» в личном блоге.
Несмотря на необоснованную критику, нынешняя жена Евгения Петросяна продолжает общаться с поклонниками в Instagram, регулярно публикуя фото и трансляции в stories. Не так давно Татьяна Брухунова сравнила Екатеринбург и Москву, отметив погодную схожесть и ситуацию в городе, рассказывая о своих впечатлениях от поездки на Урал.
Как известно, некоторые звезды стараются поддерживать Татьяну Брухунову из-за обрушившейся волны критики. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в своем интервью выразила особое восхищение супругой юмориста и назвала ее «очень талантливой».