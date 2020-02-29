Катя Гордон ответила на обвинения Анохиной: «Няня забивала косяк для Айзы при маленьком Сами»





По словам юриста, она знала дизайнера всего 2 недели, но этого времени ей хватило для того, чтобы увидеть, как няня сына знаменитости Сами Долматова крутила для нее косяк. После того, как журналистка попыталась помочь бывшей жене артиста в юридическом плане, та ее оклеветала. Тем не менее, Катя Гордон заявила, что в любой момент может показать свой диплом, однако в ответ на это Анохина будет обязана сдать анализ на употребление запрещенных веществ. Фанаты телезвезды скептически отнеслись к данной новости, поскольку ранее она рассказывала им о здоровом образе жизни.При этом поклонники Гордон встали на ее сторону и призвали блогера ответить за свои слова и выполнить требование адвоката. Правозащитница начала свою общественно-политическую деятельность в 2014 году, а теперь к ней обращаются многие представители шоу-бизнеса.