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«Я не праздный человек»: Иван Охлобыстин поделился секретом своего отдыха от суеты

Российский актер Иван Охлобыстин поделился секретом своего отдыха от суеты и «нехороших мыслей». В недавнем интервью он сообщил: «Я не праздный человек», подразумевая, что настоящего расслабления можно достичь путем активных занятий, а не «лежанием на пляже».

Выдающийся драматург, кинорежиссер и писатель состоялся не только в профессиональной творческой деятельности, но и в религиозной сфере православной церкви. Иван Охлобыстин является духовным настоятелем, который временно не исполняет свои обязанности по собственному желанию. Его коллеги, а также многие поклонники восхищаются неординарным актером, который за 53 года испытал свои силы практически во всех возможных направлениях, в том числе и рок-музыке.

В недавнем интервью Иван Охлобыстин рассказал, что «на самом деле» он уже долгое время «пытается отдохнуть», но у него «это не получается». По его словам, «ничего не делать» или «лежать на пляже» абсолютно противоречит его натуре. Для кинорежиссера всегда интересно узнавать что-то новое, в том числе о самом себе. Потому он нередко поглощён глубокими размышлениями, которые в свою очередь отнимают силы не меньше физического труда.

Все же творческий деятель поделился собственными методами расслабления, и главный из них – молитва. Иван Охлобыстин отмечает ее важность и предостерегает от ложного восприятия разговора с Богом, как «некой повинности» или наоборот – «медитации». В заключение актер добавил, что по-настоящему отдохнуть ему помогает спорт, отвлекающий от суеты.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:10

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