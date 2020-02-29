«Я не праздный человек»: Иван Охлобыстин поделился секретом своего отдыха от суеты

Выдающийся драматург, кинорежиссер и писатель состоялся не только в профессиональной творческой деятельности, но и в религиозной сфере православной церкви. Иван Охлобыстин является духовным настоятелем, который временно не исполняет свои обязанности по собственному желанию. Его коллеги, а также многие поклонники восхищаются неординарным актером, который за 53 года испытал свои силы практически во всех возможных направлениях, в том числе и рок-музыке.В недавнем интервью Иван Охлобыстин рассказал, что «на самом деле» он уже долгое время «пытается отдохнуть», но у него «это не получается». По его словам, «ничего не делать» или «лежать на пляже» абсолютно противоречит его натуре. Для кинорежиссера всегда интересно узнавать что-то новое, в том числе о самом себе. Потому он нередко поглощён глубокими размышлениями, которые в свою очередь отнимают силы не меньше физического труда.Все же творческий деятель поделился собственными методами расслабления, и главный из них – молитва. Иван Охлобыстин отмечает ее важность и предостерегает от ложного восприятия разговора с Богом, как «некой повинности» или наоборот – «медитации». В заключение актер добавил, что по-настоящему отдохнуть ему помогает спорт, отвлекающий от суеты.