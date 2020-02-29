Дмитрий Шепелев отметил последний рабочий день на Первом канале семейным ужином с шампанским

Первому каналу Дмитрий Шепелев посвятил 10 лет своей жизни, а ведущим программы “На самом деле” он стал в 2017 году. Утром в последний рабочий день, 28 февраля, шоумен принял поздравления от своей команды. Вечером он отпраздновал с возлюбленной, детьми и своими домашними питомцами, а также открыл вино, веря, что приближается к чему-то новому и долгожданному. Артист считает, что все перемены ведут к лучшему. Как известно, Шепелев живет вместе с Екатериной Тулуповой и ее дочерью, а сейчас семья принимает решение об отпуске.После увольнения артист еще не нашел новую работу, а в своем микроблоге он отметил, что желает провести некоторое время в спокойствии. Однако перед этим он мечтает отвезти сына на горнолыжный курорт.