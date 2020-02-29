«Вылитая Собчак»: первая жена Максима Виторгана поделилась снимком с дочерью от актера
Виктория Верберг, которая была первой женой актера Максима Виторгана, в социальной сети Instagram разместила совместную фотографию со своей дочерью Полиной.
Полина Виторган решила последовать за звездными родителями в выборе профессии, мать девушки является известной театральной актрисой, связать свою жизнь с кино. Полина, которой исполнилось 23 года, уже сыграла десяток ролей в сериалах и фильмах.
Виктория подписала совместный снимок коротко: «Моя любовь».
В комментариях к посту многие пользователи Instagram отметили сходство Полины с третьей женой Максима Виторгана, светской львицей Ксенией Собчак.
У Максима Виторгана и Виктории Верберг помимо дочери Полины также есть совместный сын Даниил, которому в этом году исполняется 20 лет. Второй брак с девушкой Натальей, которая работала маркетологом, детей Виторгану не принёс.
Ксения Собчак, которая являлась третьей супругой актера, родила четыре года назад ему сына Платона. Сейчас Максим и Ксения стараются поддерживать отношения для совместного воспитания ребёнка.
Как мы писали ранее, сейчас Максим Виторган не скрывает своих отношений с актрисой Нино Нинидзе.
Полина Виторган решила последовать за звездными родителями в выборе профессии, мать девушки является известной театральной актрисой, связать свою жизнь с кино. Полина, которой исполнилось 23 года, уже сыграла десяток ролей в сериалах и фильмах.
Виктория подписала совместный снимок коротко: «Моя любовь».
В комментариях к посту многие пользователи Instagram отметили сходство Полины с третьей женой Максима Виторгана, светской львицей Ксенией Собчак.
У Максима Виторгана и Виктории Верберг помимо дочери Полины также есть совместный сын Даниил, которому в этом году исполняется 20 лет. Второй брак с девушкой Натальей, которая работала маркетологом, детей Виторгану не принёс.
Ксения Собчак, которая являлась третьей супругой актера, родила четыре года назад ему сына Платона. Сейчас Максим и Ксения стараются поддерживать отношения для совместного воспитания ребёнка.
Как мы писали ранее, сейчас Максим Виторган не скрывает своих отношений с актрисой Нино Нинидзе.