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«Вылитая Собчак»: первая жена Максима Виторгана поделилась снимком с дочерью от актера

Виктория Верберг, которая была первой женой актера Максима Виторгана, в социальной сети Instagram разместила совместную фотографию со своей дочерью Полиной.

Полина Виторган решила последовать за звездными родителями в выборе профессии, мать девушки является известной театральной актрисой, связать свою жизнь с кино. Полина, которой исполнилось 23 года, уже сыграла десяток ролей в сериалах и фильмах.

Виктория подписала совместный снимок коротко: «Моя любовь».

В комментариях к посту многие пользователи Instagram отметили сходство Полины с третьей женой Максима Виторгана, светской львицей Ксенией Собчак.
«Вылитая Собчак»: первая жена Максима Виторгана поделилась снимком с дочерью от актера

У Максима Виторгана и Виктории Верберг помимо дочери Полины также есть совместный сын Даниил, которому в этом году исполняется 20 лет. Второй брак с девушкой Натальей, которая работала маркетологом, детей Виторгану не принёс.

Ксения Собчак, которая являлась третьей супругой актера, родила четыре года назад ему сына Платона. Сейчас Максим и Ксения стараются поддерживать отношения для совместного воспитания ребёнка.

Как мы писали ранее, сейчас Максим Виторган не скрывает своих отношений с актрисой Нино Нинидзе.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:30

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