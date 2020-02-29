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Эксперты рассказали, как вернуть деньги за туры в связи со вспышкой коронавируса

Кроме КНР, вспышка коронавирусной инфекции возникла в Италии, Южной Корее и Иране. На данный момент уже нельзя приобрести путёвки в эти страны, однако есть те, кто купил их ранее. Специалисты рассказали, как вернуть деньги за туры, билеты либо отель.

Недавно Федеральное агентство по туризму посоветовало не продавать россиянам путёвки в Италию, Южную Корею и Иран из-за соображений безопасности. Всем, кто уже находится в этих странах, рекомендуется не покидать территории отелей и других мест, где они остановились, единственное исключение – трансфер в аэропорт. Если турист принял решение вернуться в РФ досрочно, туроператор должен возместить ему деньги.

Как отмечают юристы, путешественники имеют право попросить компанию вывезти их домой до окончания тура. Однако оператор сам решает – менять билеты или нет. Если человек отказывается от ещё не начавшегося путешествия, он гарантированно получит возврат денег. Дата тура не важна, уже есть примеры аннуляций летних и осенних путёвок. Один нюанс: получить все средства сразу не удастся.

Однако, подчёркивают правозащитники, закон о туризме неприменим к авиакомпаниям. Если воздушное сообщение ограничено и рейсов нет – деньги будут возвращены. В обратном случае нужно учитывать категорию билета и политику перевозчика. Авиасообщение РФ с Ираном и Южной Кореей ограничено с 28 февраля и 1 марта соответственно. На данный момент полёты в Италию всё ещё возможны, тем не менее, компании сами предлагают перебронировать билеты на иное направление.

Ситуация с гостиничными комплексами и экскурсиями, которые человек забронировал сам, сложнее. Уточнять нужно в сервисах, которыми воспользовался турист. Путешественники отмечают: средства за арендованную жилплощадь в Италии хозяева возвращают, также есть возможность перенести сроки поездки.

Если люди просто опасаются лететь куда-либо из-за вспышки коронавирусной инфекции, можно отказаться от поездки и вернуть расходы. Как передаёт РИА Новости, лучше аннулировать тур раньше, тогда вероятность возврата будет более высокой.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 11:44

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