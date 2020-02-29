Huawei Enjoy 10e станет достойным конкурентом Redmi 7





На протяжении длительного времени мобильное устройство Xiaomi находится на рынке и для многих клиентов компании является идеальным продуктом с точки зрения характеристик и цены. Официальный показ нового аппарата Enjoy 10e запланирован на первый день весны. По мнению специалистов, эта новинка может стать не менее популярной и востребованной среди юзеров, чем ее конкурент. Девайс уже прозвали достойной альтернативной версией Redmi 7.Инсайдеры называют модель Huawei «мини-Кинг-Конгом». Именно так компания именует гаджет неофициально. Разработчики установили в него 6,3-дюймовый HD-экран, двойную камеру, аккумулятор на 5000 мАч, а также 128 Гб встроенной памяти и процессор MediaTek P35.